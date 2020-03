De Filippi, lettera Loredana Errore su Amici dopo 10 anni: “Portavo pesi”

Loredana Errore scrive a Maria De Filippi per Amici

Loredana Errore ha scritto un lungo post su Instagram dedicato a Maria De Filippi in occasione dei dieci anni trascorsi dalla propria partecipazione ad Amici. Il post di Loredana non è polemico, come qualcuno potrebbe pensare ormai abituato ai tanti colpi di scena a cui la trasmissione ci ha abituato; al contrario la cantante ha speso belle parole nei confronti della conduttrice e della trasmissione ricordando quei momenti: “Cara Maria – si apre così il post della Errore –, sono trascorsi questi bellissimi 10 anni da quella bellissima finale. Tutto è iniziato con il primo provino, mi presentai con un PC che andava in tilt con il minimo tocco, e la Tua pazienza affinché ripartisse la base. Cara Maria, quante emozioni giovani ed eteree ho condiviso e provato con l’unico sogno da realizzare, quello di cantare e tu mi hai aperto la tua porta”.

Maria De Filippi, Loredana candidata per Amici All Star? L’affetto della cantante

La Errore si è soffermata soprattutto su alcuni “pesi” che si portava dentro e che non le hanno permesso di “volare come voleva”: “Ammetto – ha aggiunto la cantante – che ero molto giovane e forse portavo dei pesi che non erano in grado di farmi volare come volevo, sappi Cara Maria che nonostante l’acerba età non ho mai smesso di volerti bene. Adesso – ha spiegato Loredana – con tutta me stessa voglio cantare prendendo sempre spunto da quell’inizio dove tanta gente mi ha amata e stimolata nel mio bellissimo percorso”. Ricordiamo che Loredana è stata vittima di un bruttissimo incidente stradale che le ha cambiato la vita e che ovviamente ha fermato il suo percorso artistico. Oggi la cantante, bravissima all’epoca e oggi sicuramente di più, si sente pronta per ricominciare. E perché non farlo allora con Amici All Star? Sarebbe un bel segnale da parte di Maria De Filippi che potrebbe dare spazio a un vero talento.

Le reazioni degli ex Amici al post di Loredana Errore: ci sono anche i like di Emma ed Elena

“Oggi più che mai – queste le conclusioni di Loredana – testimonio la Vita e il bello, tenero dolce che lei stessa sa dare, la ringrazio per averti conosciuto e so che un giorno ci rincontreremo in un grande abbraccio […] Grazie Maria e a Tutto il tuo staff per quello che mi avete donato. Con Affetto e Stima Loredana”. Parole meravigliose per un’artista che merita senz’altro un grande successo.