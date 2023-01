Ogni suo outfit ha sempre qualcosa che colpisce e incuriosisce il pubblico, ma i prezzi non sono per tutti: cosa ha indossato oggi

La camicia stellata di Maria De Filippi ad Amici ha fatto centro. Ancora una volta la conduttrice ha indossato qualcosa di particolare che ha incuriosito il pubblico. Appena compare in video sono già tutti pronti a notare quel dettaglio in più nel suo outfit, che è sempre molto semplice ma ricercato allo stesso tempo. Oggi a Maria è bastata una camicia con stampa di stelle colorate per non passare inosservata nella puntata di Amici 22, la prima di rientro dalle vacanze di Natale.

Come spesso, anzi come quasi sempre accade il prezzo degli outfit di Maria non sono alla portata di tutti. Lo stesso si può dire anche oggi della camicia scelta. Siete impazienti di scoprire marca e prezzo della camicia stellata? Ebbene, ancora una volta Maria ha scelto Yves Saint Laurent, spesso anche per pantaloni particolari. Anche nella prima puntata ha scelto una camicia con dettagli dello stesso marchio. Il costo è stellare esattamente come la camicia stessa: potrete acquistarla pagando ben 890 euro.

Il prezzo è giustificato, forse non per tutti, non solo dal brand: YSL parla da sé, non ha bisogno di presentazioni. Anche il materiale e la composizione della camicia però non è da meno: è un 100% seta. Ha una vestibilità morbida e Maria l’ha abbinata a un semplice jeans a zampa e un paio di stivali neri. Metà camicia dentro ai jeans e metà fuori, dietro la camicia scende lunga sulla schiena. Nella descrizione del capo d’abbigliamento si legge ancora: colletto classico a punta, maniche lunghe, polsini con bottoni, chiusura frontale con bottoni, orlo arrotondato.

E proprio nella descrizione si scova un dettaglio nascosto della camicia stellata di Maria De Filippi, che in televisione purtroppo non si riesce ad apprezzare. Le luci dello studio non hanno messo in risalto la sovrapposizione jacquard tonale, stelle nere in materiale diverso. Un dettaglio che si può notare nelle immagini trovate in rete della camicia e di sicuro dal vivo. Sebbene il prezzo non sia a portata di tutti, c’è da dire che Maria spesso “ricicla” i suoi outfit, a volte per intero e a volte facendo abbinamenti diversi.