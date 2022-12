Un altro look che ha lasciato il segno: oggi la padrona di casa ha indossato dei pantaloni slim che non tutti possono permettersi

Anche oggi l’outfit di Maria De Filippi ad Amici 22 ha lasciato il segno. La conduttrice negli ultimi anni più che mai sceglie sempre dei capi che colpiscono molto il pubblico. In qualsiasi sua trasmissione indossa sempre qualcosa in grado di incuriosire gli spettatori, soprattutto gli appassionati di moda che vogliono subito conoscere marca e prezzo di tutti. E poi perché no, spesso i suoi outif potrebbero essere di ispirazione. Magari da riprodurre con colori e tessuti, perché spesso il prezzo non è alla portata di tutti. E vale la stessa cosa anche oggi.

Oggi Maria ha scelto di indossare un paio di pantaloni viola effetto velluto e una camicia semitrasparente nera, a pois brillantinati. Ai piedi un paio di stivali con tacco largo, sempre comoda quando conduce il pomeridiano di Amici e Uomini e Donne. I tacchi sottili preferisce quasi sempre indossarli nelle puntate del Serale o di C’è Posta per Te, dove anche indossa dei capi davvero molto belli.

A colpire oggi sono stati di sicuro i pantaloni viola di Maria De Filippi indossati ad Amici 22: marca e costo sono già disponibili in rete. Si tratta di un capo firmato Yves Saint Laurent, un marchio che la conduttrice sceglie spesso. Basta pensare a un’altra camicia a pois di quasi mille euro indossata nelle prime puntate della 22esima edizione di Amici. Il prezzo dei pantaloni slim YSL di oggi è di ben 1050 euro. Un costo non indifferente e che non tutti possono permettersi, non c’è dubbio.

I pantaloni viola di Maria ad Amici sono un effetto velluto viola con chiusura frontale con bottoni e zip. Ha due tasche con inserti e due tasche posteriori sagomante. Sono un modello slim, con composizione viscosa 65% e cupro 35%. Come già detto, Maria ha scelto di indossare questi pantaloni con una camicia nera a pois, portata davanti dentro ai pantaloni e facendola cadere sulla schiena, fuori dai pantaloni. Ai piedi un paio di stivali. In altre immagini in rete, invece, i pantaloni sono stati abbinati a un body nero, un paio di tacchi a spillo e una tracolla per un look più elegante.