Maria De Filippi apre Amici con una camicia stellare: prezzo da urlo

La camicia a pois di Maria De Filippi ad Amici 22 ha spopolato in rete nel giro di pochi minuti. Non è la prima volta che la conduttrice indossa un capo che piace al pubblico, quindi subito scatta la ricerca ai dettagli. Per esempio stavolta si sono domandati marca e prezzo della camicia a pois. Nulla di così misterioso: si tratta di un capo firmato Yves Saint Laurent e il costo non è di certo alla portata di tutto. Una follia che qualcuno potrebbe permettersi, ma di certo non tutti.

Maria ha indossato una camicia Yves Saint Laurent tutta in seta, è nera con pois blu. Il prezzo è 790 euro e in rete si trova anche indossata da uomini. Dovrebbe trattarsi dunque di un capo unisex, e la vestibilità su una donna è molto larga. Maria ha scelto di indossarla con un pantalone aderente nero e un paio di stivaletti a punta, con tacco dorato.

Il prezzo della camicia di Maria De Filippi è da capogiro per tanti, ma nella collezione Yves Saint Laurent si trovano anche bluse da 1190 euro e qualche camicia che costa 1690 euro. Scendendo nel dettaglio, la camicia si trova anche nera con pois beige chiaro. Ha un collo a punta classico e due tasche applicate. Nella composizione c’è scritto un 100% seta, inoltre nella descrizione si legge che la chiusura è con bottoni sul davanti. Anche i polsini hanno il bottone e infine si legge orlo curvo. Il capo è prodotto in Italia.

Non è la prima volta che gli outfit di Maria De Filippi vengono cercati in rete, così come non è la prima volta che indossa un capo firmato Yves Saint Laurent. Nella passata stagione televisiva, infatti, ha indossato un tailleur pied de poule a Tu sì que vales che ha ricevuto molti complimenti sul Web. Anche in quel caso, naturalmente, il prezzo non era affatto alla portata di tutti: 2190 euro la giacca, 799 il pantalone. C’è da dire, però, che Maria è solita “riciclare” in tv: spesso un capo che indossa ad Amici, per esempio, poi lo indossa a Uomini e Donne o a Tu sì que vales, e viceversa.