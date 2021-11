Maria De Filippi fashion a Tu si que vales. Nella puntata di sabato 13 novembre 2021 la bionda presentatrice ha sfoggiato un tailleur pied de poule, fantasia di gran moda in questa stagione autunnale. Un completo raffinato ed elegante che la moglie di Maurizio Costanzo ha abbinato a top e tacchi neri. Un look da dieci e lode che sicuramente sarà di ispirazione per tante donne a casa.

Il prezzo dell’outfit di Maria De Filippi non è però alla portata di tutti. Il completo indossato dalla 59enne è firmato da Yves Saint Laurent. Il costo? 2.190.000 euro per la giacca in misto lana con colletto nero a contrasto. La fodera interna è in seta. Il prezzo del pantalone è invece di 799 euro.

Maria De Filippi è da sempre una grande fan del brand francese. Spesso nei suoi programmi televisivi si presenta con giacche e completi di Saint Laurent. Lo stile della maison di Parigi ben rispecchia quello della De Filippi, che sul piccolo schermo cerca sempre di essere fine e raffinata tenendosi alla larga da qualsiasi tipo di eccesso.

Il ritorno del pied de poule

Nato in Scozia nell’800 e portato sotto i riflettori dell’alta moda da Dior negli anni ’40, il pied de poule è tornato ancora una volta ad illuminare i mesi freddi con i suoi contrasti classici in bianco e nero. Sartoriale, confortevole, vistoso, è una delle fantasie più conosciute e apprezzate.

Con il suo motivo optical “a piede di gallina” (traduzione letterale del suo nome) il pied de poule è tornato prepotentemente in passerella, nei negozi e negli armadi delle donne. Vittima di questa “tendenza” anche Maria De Filippi, che ha scelto il completo Yves Saint Laurent per il suo programma di punta del sabato sera.

Un’altra grande fan del pied de poule è Kate Middleton: di recente la futura regina d’Inghilterra ha sfoggiato in più di un’occasione delle giacche con questa fantasia, che ha abbinato a dei classici pantaloni neri. Jennifer Lopez, invece, ha optato per un lungo cappotto “a piede di gallina” per partecipare ad un evento istituzionale.