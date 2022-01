Maria De Filippi, Amici: gli abiti stellari (costo e brand) sono ‘riciclati’

Per la puntata di Amici in onda su Canale Cinque domenica 23 gennaio 2022, Maria De Filippi ha sfoderato un outfit ‘grintoso’, che richiama lo stile western. Chi segue la conduttrice pavese si sarà accorto che non è la prima volta che ‘azzarda’ un simile abbigliamento. Infatti, i medesimi abiti li ha indossati nel corso della puntata di Tu si que vales trasmessa lo scorso 20 novembre. Unica differenza è stata la decisione delle scarpe da abbinare. Se per il prime time del talent show dell’ammiraglia Mediaset la moglie di Maurizio Costanzo aveva scelto un paio di scarpe décolleté chiare, per l’appuntamento di Amici la 60enne ha preferito sfoggiare degli stivaletti neri con tacco basso. Insomma, anche Queen Mary ‘ricicla‘ i vestiti. Evidentemente non tiene particolarmente a mostrarsi in video con degli abiti sempre differenti.

Capitolo brand e costo: se qualcuna è stata folgorata dall’outfit di Maria e avesse l’idea di acquistare gli abiti da lei indossati, sappia che deve avere il portafogli gonfio. Anzi, gonfissimo! Sia i pantaloni sia la camicetta sono firmati Yves Saint Lauren, nota e prestigiosa casa di moda parigina fondata nel 1962. Parlando di freddi numeri, la camicia a quadretti variopinti la si può comprare sborsando 750 euro, già di per sé un prezzo proibitivo. Se si va sui pantaloni, però, la cifra lievita ancor più, raggiungendo un prezzo monster. Quanto? 2.990 euro. A conti fatti, per accaparrarsi camicia più pantalone bisogna essere disposti a spendere 3.740 euro.

Non solo Maria De Filippi… Anche Silvia Toffanin esempio di stile

A proposito di stile, conduttrici Mediaset e moda, a lasciare il segno nei giorni scorsi, è stata anche Silvia Toffanin. Domenica 9 gennaio la timoniera di Verissimo si è presentata in studio con una superba giacca scollo scialle con strass all over e con dei pantaloni sontuosi.

Anche in questo caso, si tratta di capi non alla portata di tutti. Per acquistare la giacca servono 850 euro, mentre per i pantaloni bisogna sborsarne 790. Insomma, se la matematica non è un’opinione (e non lo è), per avere entrambi gli abiti ci si deve attrezzare per avere una disponibilità pari a 1.640 euro. Mica noccioline!