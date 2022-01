Silvia Toffanin, l’abito non fa il monaco (ma anche sì): marca e prezzo

L’abito non fa il monaco, ma anche sì. Il proverbio, come ogni modo di dire, racchiude una grande verità ma ha un margine d’errore. Perché sarà pur vero che conta la sostanza ma non è che la forma, in questo caso il vestito, debba passare in secondo piano. Ciò detto, Silvia Toffanin, nella puntata di Verissimo in onda domenica 9 gennaio 2022, ha sfoggiato un abbigliamento tanto particolare quanto elegante. In particolare, la compagna di Pier Silvio Berlusconi ha sfoderato un pantalone e una giacca abbinati e griffati Armani. Banalità, le cose belle si pagano a prezzi non modesti. E infatti i capi d’abbigliamento indossati della conduttrice non sono proprio alla portata di tutti.

Chi volesse fare un pensierino alla giacca scollo scialle con strass all over mostrata dalla presentatrice sappia che deve sborsare 850 euro. Per quel che riguarda i pantaloni il prezzo scende leggermente, rimanendo comunque proibitivo per i comuni mortali: euro 790. In totale, se la matematica non è un’opinione (e non lo è), se si volessero acquistare entrambi gli articoli si dovrebbe pagare la bellezza di euro 1.640.

Con tale abbigliamento, la timoniera di Verissimo ha accolto in studio Eva Grimaldi e l’attivista Imma Battaglia, la cantante Mietta, la showgirl Laura Freddi, le intramontabili Orietta Berti e Iva Zanicchi e Paola Barale. Particolarmente intensa l’intervista di quest’ultima che ha parlato ampiamente di Gianni Sperti e Raz Degan, i due uomini con i quali ha avuto lunghe e importanti relazioni sentimentali.

La showgirl di Fossano non ha avuto parole tenere per l’opinionista di Uomini e Donne e per il modello israeliano, dipingendoli come due persone sleali e poco affidabili sul versante sentimentale. Non solo: la Barale ha sostenuto di non sapere di preciso chi siano, in quanto, sempre a suo dire, ritiene che entrambi non si siano mostrati in amore per quel che sono.

Le dichiarazioni dell’ex volto di Buona Domenica hanno colpito Silvia Toffanin che ad un certo punto ha chiosato: “Questo è sconvolgente”. Chissà cosa pensano Gianni e Raz delle esternazioni di Paola. E chissà se replicheranno.