Maria De Filippi a Vieni da me: “Mi piacerebbe diventare nonna di due gemelline”

Intervista Vieni da me a Maria De Filippi: il suo sogno più grande

Aggiornamento 22/10/2018, ore 15.58. Davide Maggio ha annunciato che non verrà mandata in onda l’intervista di Maria De Filippi a Vieni da me. Non si conosce al momento la data della messa in onda.

Maria De Filippi è stata ospite a Vieni da me. Più precisamente è stata intervistata dalle gemelle Camilla e Corinne durante lo spazio dedicato al Tè delle Principesse. Tra un biscottino e un altro (ma Maria ama particolarmente le caramelle alla frutta), le due bambine le hanno posto domande alle quale la De Filippi ha risposto con molto piacere. Ha rivelato senza problemi qual è il suo sogno più grande. Adesso può dire di essere soddisfatta sia sul piano lavorativo che su quello personale, ma per rendere perfetto il tutto manca solo un nipotino.

Maria De Filippi vuole diventare nonna (e il figlio si è appena fidanzato)

Durante l’intervista a Vieni da Me, Maria De Filippi ha spiegato: “Mi piacerebbe diventare nonna. Pensa che bello diventare nonna di due gemelline come voi due!”. Avere un nipote sarebbe il regalo più grande che suo figlio potrebbe farle (è recente la notizia del suo fidanzamento ufficiale), ma per il momento il regalo più grande che Gabriele le ha fatto è stata una foto in cui c’è una frase importante scritta dietro. Tra Maurizio Costanzo, Maria De Filippi e Gabriele si è creato un rapporto speciale che nessuno potrebbe mai spezzare. La conduttrice ha anche confessato che non era proprio un esempio da seguire a scuola: “A scuola andavo benino, ma solo nelle materie che mi piacevano tanto. E poi a volte copiavo e ho preso tante note perché arrivavo spesso in ritardo e in classe chiacchieravo con la mia compagna di banco”.

Ultime novità sui programmi di Maria De Filippi

L’intervista di Maria De Filippi a Vieni da me (programma condotto da Caterina Balivo) andrà in onda intorno alle 14.00 su Rai 1. Siamo certi che, con le prossime interviste, la conduttrice ci racconterà quali sono le ultime grandi novità che riguardano Amici 2018-2019 e se in un futuro non proprio lontano ci sia anche la voglia di creare una trasmissione nuova di zecca. O un Temptation Island versione invernale!