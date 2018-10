Maria De Filippi, il figlio Gabriele si è fidanzato: foto e dediche d’amore su Instagram

Gabriele, il figlio di Maria De Filippi, si è fidanzato e ha presentato ufficialmente la sua dolce metà

Odore di gossip in casa Costanzo! Gabriele, il figlio di Maria De Filippi e Maurizio, si è fidanzato. Nessuna paparazzata, nessuna notizia pubblicata sulle riviste di cronaca rosa e da confermare. Gabriele si è fidanzato davvero! Ed è stato proprio lui a fare le presentazioni ufficiali, per questo non c’è bisogno di aspettare conferme e possiamo parlare già di coppia. Il giovane Costanzo ha pubblicato una bella foto ricca d’intesa e d’amore sul suo profilo Instagram in cui bacia la fidanzata. Gabriele ha aggiunto una piccola dedica e senza scrivere poemi è riuscito a trovare due parole che insieme suonano davvero molto molto romantiche: “Sceglimi sempre”, ha scritto Gabriele sotto la foto con la fidanzata.

Chi è la fidanzata del figlio di Maria De Filippi? Gabriele la presenta su Instagram

Nella foto pubblicata su Instagram, Gabriele e la sua fidanzata si danno un bel bacio con alle spalle una splendida vista di Perugia. Si trovavano nella città umbra per godersi una gita fuori porta o perché lei si trova lì, magari per studiare? Chi può saperlo, per il momento della fortunata non si sa ancora molto se non lo stretto necessario. La fidanzata di Gabriele si chiama Giorgia, è una bella ragazza dai capelli mori e sembra essere molto innamorata del figlio di Maria De Filippi, che ricordiamo ha uno splendido rapporto con il ragazzo. Per ora sono state pubblicate solo due fotografie su Instagram, per cui hanno deciso da poco di uscire allo scoperto. O forse sono fidanzati da poco. Magari Gabriele ci racconterà meglio più in là!

Gabriele si è fidanzato: presentazione ufficiale a Maria De Filippi e Maurizio Costanzo?

Gabriele avrà presentato la fidanzata Giorgia a mamma e papà? Se ha pubblicato una foto con lei su Instagram, probabilmente ci sono già state le presentazioni ufficiali in famiglia. Anche perché il ragazzo ha un bellissimo rapporto con i genitori e siamo certi che nel cuore di Gabriele ci sarà sempre posto per mamma Maria, lo ha dimostrato in più occasioni.