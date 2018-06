Maria De Filippi, il figlio adottivo Gabriele Costanzo le fa una dedica sul suo profilo Instagram: la foto

Intenerisce la foto che Gabriele Costanzo ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Si tratta di uno scatto che ritrae il ragazzo, figlio adottivo di Maria De Filippi e di Maurizio Costanzo, insieme alla madre: la famosa conduttrice televisiva di Canale5. Nell’immagine la star tv italiana compare sorridente e con gli occhiali, mentre il figlio le fa una vera e propria dedica d’amore tanto sintetica quanto efficace. “Perché noi siamo uno la forza dell’altro“. Queste le parole scelte da Gabriele per dire “grazie” a modo suo a quella che per lui è semplicemente sua madre. Uno scatto, spuntato sui social qualche giorno fa e che ha intenerito non pochi dei fan dell’amata presentatrice televisiva, dal canto suo anche immortalata in una delle poche “comparsate social” che la ritraggono in momenti di vita privata.

Gabriele Costanzo, il figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo adottato a 12 anni

Una foto pubblicata su Instagram e che, se ce ne fosse bisogno, suggella anche per i visitatori dei social l’amore che Gabriele Costanzo prova per mamma Maria De Filippi. Come ormai noto, infatti, il ragazzo è stato adottato dalla conduttrice e dal marito Maurizio Costanzo quando aveva 12 anni. E’ a tutti gli effetti nel cuore dei genitori che lo considerano un figlio tanto amato. Lo confermano anche le parole che di recente la stessa De Filippi ha speso per lui ospite a L’Intervista, nella seconda serata di Canale5: “È una cosa bella. Un ragazzo intelligente, pulito, onesto, mi stupisce ogni giorno di più. E io non sono prodiga di complimenti, lui queste cose le sente per la prima volta adesso. Ma sono certa che sarà un bravo padre, e anche un buon marito, è uno fedele“.

L’età di Gabriele Costanzo e che lavoro fa

Dall’adozione è passato un po’. Oggi Gabriele Costanzo ha 26 anni di età e quotidianamente svolge un lavoro giudicato in qualche modo simile a quello di Maria De Filippi. Non tutti sanno, infatti, che già da un po’ di tempo Costanzo jr lavora per la Fascino p.g.t, la società di produzione televisiva per metà di “Queen Mary” e per metà di Mediaset.