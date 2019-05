Marco Leonardi: il sogno da realizzare dopo l’arresto del padre

Marco Leonardi lavoro: cosa vuole fare dopo Ballando con le Stelle

Dopo la popolarità acquisita a Ballando con le Stelle 2019 Marco Leonardi ha un grande sogno da realizzare. Quello di continuare a lavorare nel mondo dello spettacolo e più precisamente nell’ambito musicale. Lanciato da Youtube poco più che dodicenne, oggi Marco spera di diventare un cantante affermato. Per questo, come rivelato dal diretto interessato a Grand Hotel, dopo la fine del programma di Milly Carlucci Leonardi pubblicherà alcuni video musicali proprio sulla celebre piattaforma streaming. Marco vuole vivere di musica per realizzare un altro grande progetto: quello di acquistare una casa per la madre Marinella, che ha cresciuto lui e il fratello da sola dopo l’arresto del marito.

Il sogno di Marco Leonardi dopo l’arresto del padre

“Mi piacerebbe sfondare nel mondo della musica. Dopo Ballando pubblicherò su Internet i miei primi video come cantante e vediamo come va. Vorrei fare un lavoro che mi permetta di regalare una casa a mia madre, la donna più importante della mia vita”, ha dichiarato Marco Leonardi a Grand Hotel. Al contrario il giovane youtuber non ha un buon rapporto col padre, il boss della malavita siciliana Francesco Leonardi. L’uomo è stato arrestato nel 2013 a Catania ed è stato condannato ad otto anni di carcere. Sei anni fa Marco era solo un bambino e la notte dell’arresto la sua vita è cambiata per sempre. Come raccontato a Ballando con le Stelle, dove è in gara con la ballerina Mia Gabusi, l’arresto è avvenuto di notte mentre Leonardi Junior e la sua famiglia dormivano.

Marco Leonardi: l’arresto del padre è stato un vero trauma

“Che rapporto ho oggi con mio padre? Gli voglio bene ma non ci vediamo spesso perché non andiamo d’accordo. Abbiamo caratteri diversi”, ha spiegato Marco Leonardi.“Non sono arrabbiato con lui. Però penso anche che certi errori avrebbe potuto evitarli. Che avrebbe potuto dedicarsi un po’ di più alla sua famiglia”, ha aggiunto il ragazzo.