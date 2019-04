Mia Gabusi, la verità su Marco Leonardi: “Rapporto molto migliorato”

Ballando con le Stelle: Mia Gabusi e Marco Leonardi stanno insieme? La verità a Vieni da me

Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me Mia Gabusi, new entry di Ballando con le Stelle 2019, ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Marco Leonardi. Da settimane, dietro le quinte del varietà di Milly Carlucci, si parla di un flirt tra la ballerina diciannovenne e lo youtuber minorenne. Un gossip che si è rafforzato sempre più dopo che Mia e Marco, nel corso della terza puntata dello show di Rai Uno, hanno ammesso di aver scoperto una sintonia speciale. Dunque, oltre che in pista, Mia e Leonardi sono oggi una coppia anche nella vita reale? Per il momento no e la Gabusi ci ha tenuto a puntualizzarlo nel programma pomeridiano Rai.

Mia Gabusi a Vieni da me: nessun bacio con Marco Leonardi

“Nessuna storia con Marco. Posso dire però che il rapporto è molto migliorato rispetto all’inizio. È stato molto difficile perché siamo molto diversi, ora va decisamente meglio”, ha spiegato Mia Gabusi a Vieni da me a proposito del rapporto con Marco Leonardi a Ballando con le Stelle. “Ma vi siete baciati?”, ha chiesto maliziosamente Caterina Balivo che ha ricevuto una risposta negativa. “Assolutamente no”, ha assicurato Mia, che è tra le nuove ballerine di Milly Carlucci. Quest’ultima ha scelto la Gabusi dopo averla notata sulle piste da ballo più importanti. Mia, figlia di ballerini, ha vinto a sette anni il titolo di migliore atleta dal Coni, mentre l’anno successivo è diventata campionessa italiana classe B1.

Mia Gabusi e la reazione allo zero di Selvaggia Lucarelli

A Vieni da me Mia Gabusi è tornata a parlare dello zero di Selvaggia Lucarelli: un voto che ha fatto piangere la ballerina durante la prima puntata. “Abbiamo preso in considerazione quello zero e cercato di migliorare. I risultati si sono visti nella seconda e terza puntata”, ha ammesso la Gabusi.