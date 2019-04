Marco Leonardi e Mia Gabusi stanno insieme? Spuntano dei cuoricini

By

Ballando con le stelle, Mia Gabusi e Marco Leonardi si sono fidanzati?

Sono i concorrenti più giovani del cast di Ballando con le Stelle 2019, sono belli e pieni di voglia di fare e sembrano anche molto legati. Nessuna notizia ufficiale su Marco Leonardi e la sua maestra di ballo Mia Gabusi, ma i cuoricini apparsi sul profilo instagram del concorrente lo fanno pensare. Lo youtubers, infatti, è solito applicare il filtro di Instagram con i cuori ogni volta che compare con Mia. E’ possibile che ci pensi la graffiante giurata Selvaggia Lucarelli a fare la domanda diretta ai due concorrenti. Lo scopriremo questa sera, su Rai1, sicuramente prima della mezzanotte: i due ragazzi sono, infatti minorenni, e non si possono esibire dopo tale ora.

Chi è la fidanzata di Marco Leonardi a Ballando con le stelle?

Classe 2001, Marco Leonardi farà 18 anni l’8 ottobre. Milly Carlucci lo ha pescato su youtube, dove la star del web conta più di 180mila followers che si vanno a sommare ai 580mila su Instagram. La storia di Marco è raccontata nel suo libro “Il web mi ha tolto dalla strada“, edito Mondadori. Durante tutti questi anni in cui Marco è cresciuto insieme ai suoi video, la domanda più ricorrente è stata quella legata al perché suo padre fosse finito in carcere accusato di associazione mafiosa. Senza sapere che un giorno una casa editrice gli avrebbe proposto di scrivere un libro sulla sua vita, Marco ha annotato ogni giorno ogni cosa gli capitasse. Oggi Milly gli ha regalato un’altra opportunità, quella della televisione e forse quella di un nuovo amore, anche se per ora nulla è confermato.

Mia Gabusi la più giovane maestra di ballo di Milly Carlucci

I fan di Marco Leonardi sanno che lui ha un’ex fidanzata famosa, Eleonora Gaggero, star di Alex & Co. Chiuso questo capitolo, sono moltissimi i telespettatori a chiedersi se sia Mia Gabusi ad aver conquistato il cuore del bel siciliano. Lei è nata del 1999, ma è già una ballerina professionista, figlia di due danzatori ed inserita quest’anno nel cast di Ballando con le stelle.