Ballando con le Stelle: Marco Leonardi racconta dell’arresto del padre

È tempo di confessioni a Ballando con le Stelle per Marco Leonardi. Lo youtuber diciassettenne ha parlato dell’arresto del padre, il boss della malavita siciliana Francesco Leonardi. L’uomo è stato arrestato quando Marco era solo un bambino e quell’episodio ha inevitabilmente cambiato la vita dell’aspirante ballerino. “Mio padre è stato arrestato mentre dormivo. Ancora oggi ho difficoltà a dormire. Dopo quel giorno mia madre non ha voluto più festeggiare il Natale o altre feste”, ha confidato Marco trattenendo a stento le lacrime. L’allievo di Mia Gabusi non ha avuto dunque un’infanzia facile dopo che Francesco è stato condannato a 8 anni di carcere per associazione mafiosa.

Marco Leonardi è cresciuto senza la presenza del padre

In seguito all’arresto del padre, Marco Leonardi ha cambiato la sua vita grazie a Internet. A soli dodici anni ha iniziato a pubblicare video su Youtube e nel giro di poco tempo è diventato uno degli youtuber più seguiti e apprezzati in Italia. Tanto che nel 2017 ha pubblicato il suo primo libro: Il web mi ha tolto dalla strada. Una vera e propria autobiografia, nella quale Marco racconta la sua vita, tutt’altro che facile.

Marco Leonardi determinato a Ballando con le Stelle

Nonostante i voti bassi – che nel corso della prima puntata hanno fatto piangere Mia Gabusi – Marco Leonardi è più che mai determinato ad andare avanti a Ballando con le Stelle. Dalla sua parte ha il pubblico, che fin dall’esordio ha piazzato il ragazzo ai primi posti della classifica.