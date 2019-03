Classifica prima puntata Ballando con le Stelle 2019: quali sono i concorrenti a rischio

Parte male la nuova edizione di Ballando con le Stelle per Samanta Togni e Sara Di Vaira. Le due ballerine e i loro partner – rispettivamente Enrico Lo Verso e Lasse Matberg – sono agli ultimi posti della classifica, stilata dopo la prima puntata dello show. Per questo, come spiegato da Milly Carlucci, sabato prossimo le due coppie partiranno con dieci punti in meno. Tutto il contrario di quello che accadrà invece alla crew di Suor Cristina e Marco Leonardi & Mia Gabusi, che in quanto primi della classifica partiranno con un bonus di dieci punti.

La classifica tecnica della serata è stata la seguente:

1. Suor Cristina e Stefano Oradei

2. Dani Osvaldo e Veera Kinnunen

3. Milena Vukotic e Simone Di Pasquale

4. Manuela Arcuri e Luca Favilla

5. Ettore Bassi e Alessandra Tripoli

6. Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro

7. Marzia Roncacci e Samuel Peron

8. Lasse Matberg e Sara Di Vaira

9. Angelo Russo e Anastasia Kuzmina

Kevin e Jonathan Sempaio e Lucrezia Lando

11. Enrico Lo Verso e Samanta Togni

12. Marco Leonardi e Mia Gabusi

13. Antonio Razzi e Ornella Boccafoschi

La classifica è cambiata con tesoretto e televoto

La classifica stilata dai cinque giurati – Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni – è poi cambiata grazie al televoto e all’assegnazione dei due tesoretti. Sia quello social (del valore di 10 punti) sia quello tradizionale (del valore di 50 punti) della new entry Alberto Matano sono stati assegnati a Marco Leonardi e Mia Gabusi. I due giovani – che sono stati massacrati dalla Lucarelli – sono così volati dal penultimo posto al primo.

Le coppie a rischio a Ballando con le Stelle 2019

Dopo il televoto le coppie a rischio di Ballando con le Stelle sono dunque quelle formate da Sara Di Vaira e Lasse Matberg e Samanta Togni e Enrico Lo Verso. Riusciranno a salvarsi sabato prossimo?