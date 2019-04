Marco Leonardi a Ballando con le Stelle: dolci parole per Mia Gabusi

Ballando con le Stelle: cresce l’intesa tra Marco Leonardi e Mia Gabusi

Cresce sempre più l’intesa tra Marco Leonardi e Mia Gabusi a Ballando con le Stelle. Nonostante le evidenti difficoltà dello youtuber nel ballo, Marco e Mia appaiono più affiatati e complici. E su Instagram, dove sono seguiti dai più giovani, Leonardi non dimentica mai di inserire dei cuoricini nelle storie in cui è protagonista anche la sua insegnante di danza. Cosa sta succedendo tra Marco e Mia? Sta nascendo una nuova coppia alla corte di Milly Carlucci? Per il momento no: Mia e Marco restano solo buoni amici e colleghi. Ma l’intesa c’è e la passione potrebbe presto travolgere entrambi. Sboccerà a breve un nuovo amore nel famoso programma di Rai Uno?

Marco Leonardi si complimenta con Mia Gabusi

“Mia è bellissima. Ci lavoro su e poi vi dico…”, si è limitato a dichiarare Marco Leonardi al settimanale Grand Hotel. Prima però il 17enne ha chiarito che è single e il suo cuore non è occupata da nessuna ragazza. Riuscirà Mia a conquistare del tutto il giovane, figlio del boss della malavita siciliana Francesco Leonardi? Intanto la Gabusi, che ha solo 19 anni, ha negato qualsiasi coinvolgimento fisico e mentale con il suo allievo. Mia ha confidato a Vieni da me che il rapporto con Marco è migliorato rispetto all’inizio, quando le diversità di carattere hanno intralciato le prime lezioni a Ballando con le Stelle.

Rapporto migliorato tra Marco Leonardi e Mia

“Nessuna storia con Marco. Posso dire però che il rapporto è molto migliorato rispetto all’inizio. È stato molto difficile perché siamo molto diversi, ora va decisamente meglio”, ha spiegato Mia Gabusi a Vieni da me di Caterina Balivo.