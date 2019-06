Marco Carta, telefonata alla d’Urso questa mattina: “Parlerà a settembre”

Marco Carta chiama Barbara d’Urso: la conduttrice informa tutti

Barbara d’Urso ha confessato di aver ricevuto questa mattina una telefonata da Marco Carta. Il cantante non riesce ancora a essere sereno, dopo l’accusa nei suoi confronti, e ieri ha spiegato tutto quello che è successo a Live – Non è la d’Urso. Verrà presa in considerazione la sua versione dei fatti e bisognerà attendere ancora dei mesi per scoprire qualcosa in più sul processo. La conduttrice ha spiegato che sarà la prima a ricevere dettagli da parte di Carta, visto che quest’ultimo le ha assicurato che le farà sapere tutto. Barbara, durante l’ultima puntata andata in onda di Live, ha dato conforto a Marco Carta, che non è riuscito a trattenere le lacrime. Non vuole assolutamente che i famigliari e il suo fidanzato vengano turbati dalla notizia.

Pomeriggio 5, a settembre Marco Carta parlerà del processo

Dopo l’intervista ad Ambra e Kikò, si è passati a Marco Carta: “L’ho sentito questa mattina – ha spiegato la conduttrice di Pomeriggio 5 –. Lui è molto provato, ma confida nella giustizia. Mi ha detto che, per il grande rapporto che ci unisce, spiegherà a me e a tutto il pubblico quello che succederà durante il processo che si terrà a settembre”. Prepariamoci a un’altra esclusiva. Bisognerà aspettare ancora dei mesi per scoprire se Marco Carta è completamente estraneo ai fatti oppure no.

Il post di Marco Carta: il timore per famigliari e fidanzato

Marco Carta non credeva di essere travolto dalle critiche perché – a suo dire – sarebbe innocente. Questo è uno spezzone del post pubblicato su Instagram dopo che il caso era scoppiato: "In questi casi, quando sai di essere ingiustamente accusato, pensi alla tua famiglia e alle persone a te care che leggono notizie e si allarmano e soffrono inutilmente. Vi prego di restituire a loro la serenità che meritano. Sono una persona onesta e certamente non rubo. Grazie ancora e spero mi aiutiate per me e per loro a fare chiarezza".