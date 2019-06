Denis Dosio da Instagram al Grande Fratello 17: “Sei già dentro!”

Concorrenti Gf 2010: Denis Dosio nel cast?

Denis Dosio è il nuovo fenomeno di Instagram scoperto da Barbara d’Urso. Dopo aver visto Follettina Creation, che ha regalato un’esilarante intervista, adesso la conduttrice ha voluto a Pomeriggio 5 – per la seconda volta – questo giovanissimo influencer che, dopo la sua prima comparsa in Tv, ha guadagnato la bellezza di 40000 follower. Un bel traguardo per chi cerca la notorietà attraverso i social network. Denis non fa nulla di particolare: recita (non proprio benissimo) e si diletta col latino-americano. E poi è un bel ragazzo e questo su Instagram conta molto più di possedere un vero talento. Dalla sua, però, ha una spiccata simpatia e un’educazione osannata dagli ospiti in studio di Pomeriggio 5.

Denis Dosio da Instagram a Pomeriggio 5: la d’Urso gli fa una promessa

Barbara d’Urso mantiene sempre fede alle promesse e quest’oggi ne ha fatta una importante: “Denis, ma io ti voglio al Gf 18! Sei già pronto! Sei blindato già da ora”; notizia, questa, che ha reso immensamente felice il ragazzo, che ha cercato di sedurre – senza successo – la conduttrice: “Vedi, ti dirò solo una cosa. C’è un localino qui dietro che è una roba assurda. So che già sei impegnata, ma… So che ti piace il pesce. Non quel pesce! La scorsa volta abbiamo fatto il 22% quindi verrai con me al ristorante e ne uscirai completamente innamorata”. Ovviamente si è trattato di uno sketch.

Pomeriggio 5, Roger Garth attacca Denis Dosio

Dopo l’intervista ad Ambra e Kikò, è stato dato spazio a Denis Dosio di Instagram… e non sono mancate le critiche affilate come lame! Roger Garth gli ha detto questo: “Sei un bambino scemotto che non sa mettere due parole in croce una dopo l’altra. Sai solo toglierti la maglietta e farti il ciuffo”. Le parole di Roger gli sono scivolate addosso… anche perché nella sua testa aveva solo il Grande Fratello 2020!