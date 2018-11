Marco Carta fidanzato e felice: confessioni sulla vita privata a Le Iene

Le Iene, Marco Carta racconta quando ha scoperto di essere gay

Il fidanzato di Marco Carta è ancora avvolto nel mistero. Il cantante di Amici di Maria De Filippi ha confessato di essere felice anche grazie a lui. Nel programma Le Iene, ha parlato di più della sua vita privata e del suo passato: “Ho dato il primo bacio alla fidanzata del mio amico. Poi mi ha scaricato subito. Invece ho dato un bacio a un uomo a 21 anni. C’era grande attrazione tra di noi. Quel bacio mi ha dato una forte emozione. Mi ha fatto sentire libero. Con lui è andata molto meglio, poi l’ho scaricato. All’inizio non accettavo di stare con uomo”. Adesso però ha imparato ad accettarsi e si ritiene davvero felice.

Marco Carta fidanzato: chi è e da quanto tempo stanno insieme?

Marco Carta ha confessato di essere gay a Domenica Live. Una liberazione, per lui, raccontare a tutti i suoi fan chi è veramente, senza nascondersi più. A Le Iene, Marco Carta ha anche parlato del suo attuale fidanzato: “Non mi sentivo pronto per il coming out e quando mi chiedevano se ero gay oppure no, ci giravo attorno. Ho avuto tre fidanzati. Adesso sono fidanzato da tre anni. In un uomo mi piacciono gli occhi grandi e profondi. Mi piacerebbe adottare un bambino”. Ma cosa è successo dopo il coming out? Tanti ragazzi hanno iniziato a corteggiarlo: “Ho acchiappato sia uomini che donne. Dopo il coming out molti più uomini!”.

Intervista Marco Carta a Le Iene: nuove confessioni

Non c’è stato nessuno scherzo de Le Iene a Marco Carta (come quello divertentissimo a Fred De Palma), ma una bella intervista, durante la quale ha anche confessato cosa avrebbe fatto se non fosse diventato un cantante (un nuovo concorrente di Amici ha fatto un altro lavoro dopo Sanremo): “A sette anni, ho capito la musica. Ero vivace. Se non fossi stato un cantante, sarei diventato un parrucchiere”.