Marco Carta fa coming out a Domenica Live: “Sono gay, ho un fidanzato”

Marco Carta è gay e ha un fidanzato: il cantante fa coming out da Barbara d’Urso

Marco Carta ha fatto coming out a Domenica Live. Nel salotto di Barbara d’Urso, da anni sua grande amica, il cantante lanciato da Amici ha rivelato di essere gay. Non solo: Marco è innamorato ed è fidanzato con un ragazzo. “Il primo bacio che ho dato a un ragazzo mi ha lasciato senza respiro. Sono qui perché deve essere normale per le persone che stanno a casa, per le famiglie. Mi faceva soffrire non poter camminare per strada con la persona che amo”, ha raccontato Marco nel programma di Canale 5. Carta ha poi avuto una sorpresa: è stato raggiunto in studio dalla zia che lo ha cresciuto insieme alla nonna dopo la morte dei suoi genitori.

Perché il coming out è arrivato dopo dieci anni di carriera

Marco Carta ci ha tenuto a ribadire che questa confessione è arrivata solo oggi, dopo dieci anni di carriera, perché solo ora si è sentito pronto a dirlo. “Ognuno di noi ha il proprio percorso. Io ci ho messo questo tempo ma oggi mi sento pronto, sicuro di fare coming out. Sono molto felice, mi sento un peso in meno, forse trenta chili in meno”, ha confidato il vincitore del Festival di Sanremo 2009. “Voglio liberare la mia anima, il mio corpo, ma soprattutto la mia scrittura, la mia musica”, ha precisato Marco, che ha lanciato un nuovo singolo che affronta in parte proprio questo argomento.

Chi è il fidanzato di Marco Carta? Per il momento è top secret

“Sono felice, innamorato, ho una persona al mio fianco che voglio salutare”, si è limitato a dire Marco Carta a Domenica Live. Al momento il giovane ha preferito non rivelare l’identità del suo uomo: lo farà a breve? Per ora una cosa è certa: finalmente Marco non ha più bisogno di nascondersi. Per la sua felicità e quella dei suoi fan, che non hanno mai smesso di credere in lui.