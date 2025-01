Marcella contro Del Santo: replica di Lory, Balivo si schiera e punge

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 Caterina Balivo ha ospitato in studio Lory Del Santo. Gran parte della puntata è stata dedicata al Festival di Sanremo, al quale prenderà parte anche Marcella Bella. La cantante ha recentemente attaccato Del Santo nella sua intervista a Belve e Balivo ha chiesto alla sua ospite una sua versione dei fatti in merito all’aneddoto raccontato dall’artista nello studio di Francesca Fagnani. Dopo la smentita di Lory in merito all’accaduto, Caterina si è schierata apertamente con una delle due. Scopriamo chi e per quale motivo.

La puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 è stata dedicata alla nuova edizione del Festival di Sanremo condotta da Carlo Conti. Tra gli artisti in gara quest’anno ci sarà anche Marcella Bella. Caterina Balivo ha commentato con gli ospiti in studio il suo ritorno e ha poi chiesto informazioni a Lory Del Santo, lì presente, in merito all’aneddoto raccontato dalla cantante durante la sua intervista a Belve con Francesca Fagnani. In quell’occasione, difatti, Marcella ha accusato Lory di aver parlato all’orecchio di suo marito mentre si trovavano a teatro. La replica della diretta interessata non ha tardato ad arrivare.

Del Santo si è immediatamente discolpata, affermando di non conoscere né la cantante né suo marito. Ha spiegato che, probabilmente, il marito di Marcella si era seduto al proprio posto e gli aveva rivolto la parola semplicemente per invitarlo a liberarlo. Ha poi definito l’artista una persona gelosa, evidenziando come proprio questa sua gelosia possa averle fatto vedere cose che non c’erano.

Queste le sue parole precise a riguardo:

Secondo me lei è così gelosa che è offuscata. Sei in teatro, tutti seduti, le luci basse, cerco il mio posto dove sedermi, io la vedo così, chiedo “scusi, lei è seduto nel mio posto” e lui dice “si sieda da un’altra parte per favore”. Io sono carina, mi siedo, mi mandano via, ritorno lì e dico “scusi ma questo è il mio posto” e lui dice “guardi c’è un posto qua davanti libero”. Ma chi lo conosce questo! Cioè voglio dire, vedere il di più dove non c’è è un’illusione.

Lory ha anche affermato che non si sarebbe mai permessa di parlare all’orecchio di un uomo in compagnia di un’altra donna.

Queste le sue parole in merito:

Io non la conoscevo lei, non sapevo chi era lui, questo episodio non mi risulta nella mia vita e poi essere così aggressivi con una persona che per un secondo magari ha detto “lei è seduto al mio posto” , io non andrei mai da un uomo che sta con una donna a parlargli all’orecchio in mezzo ad altre persone. E’ un modo di conquistare qualcuno che trovo poco intelligente.

L’attrice e showgirl ha infine sottolineato come la cantante abbia aspettato quarant’anni per parlare dell’accaduto.

Dopo la smentita da parte di Lory Del Santo su quanto raccontato da Marcella Bella, Caterina Balivo si è schierata apertamente con una delle due. Nello specifico la conduttrice de La Volta Buona ha preso le parti di Marcella, rivelando che se si fosse trovata al suo posto avrebbe agito nello stesso modo. Balivo ha poi raccontato di aver vissuto una situazione simile anni fa. Nello specifico una nota scrittrice, al matrimonio di Walter Siti, avrebbe parlato nell’orecchio a suo marito portando la conduttrice a sottolinearle davanti a tutti come il suo atteggiamento fosse scorretto. Caterina ha tuttavia preferito non fare il nome della persona in questione e ha evidenziato di credere comunque alla versione di Lory.