Mara Venier torna a camminare: critiche dalla Rai? Meglio il silenzio

Mara Venier, 32 giorni dopo la frattura al piede – verificatasi dopo un incidente domestico -, si è rimessa in piedi. Con l’aiuto delle stampelle è infatti tornati a sollevarsi. Lei stessa lo ha fatto sapere, attraverso un messaggio e un video veicolati sui suoi profili social. Certo il percorso di recupero è ancora abbastanza lungo, ma i segnali di ripresa fanno sorridere la conduttrice veneziana che ha da pochi giorni chiuso una brillante stagione di Domenica In, la più lunga da quando la trasmissione va in onda. Unico neo di un’edizione impeccabile, le polemiche che sono montate subito dopo la conclusione del contenitore della rete ammiraglia del servizio pubblico. Michele Anzaldi, segretario della commissione vigilanza Rai, ha addirittura auspicato una multa per la moglie di Nicola Carraro. Motivo? Il 28 luglio 2020 ha ricevuto in studio, in diretta, l’amica Romina Power con un caloroso abbraccio, non rispettando le norme in vigore sul distanziamento sociale.

Domenica In, l’abbraccio delle polemiche tra Mara e Romina: la Venier tace

Anzaldi non è stato il solo a esprimersi duramente contro il comportamento tenuto dalla ‘Zia’ con l’ex moglie di Albano. Prima di lui aveva usato toni duri anche il consigliere di amministrazione Rai Riccardo Laganà, che ha parlato di “schiaffo alle leggi”, definendo “inaccettabile” la scena in cui Mara e la cantante americana si sono strette l’un l’altra. E la Venier? Che dice? Al momento la conduttrice ha preferito optare per il silenzio. Insomma, meglio non soffiare sul fuoco delle polemiche e attendere che le acque si calmino. Nel frattempo si vedrà se il servizio pubblico, come suggerito da Anzaldi, valuterà o meno di comminare una sanzione alla 69enne veneziana.

Mara Venier, ultima puntata di Domenica In: “Sono stata devastata”

Durante l’ultimo appuntamento del programma pomeridiano della domenica di Rai Uno, Mara Venier ha salutato il suo numeroso pubblico, dicendo che la stagione 2019-2020 è stata particolarmente delicata e dura per lei. D’altra parte è stata quella svoltasi in piena emergenza sanitaria dettata dal Coronavirus. Mara ha confidato di essere “stata devastata” dalla pandemia, provando parecchia paura. In particolare per il marito Nicola Carraro che proveniva da un serio problema ai polmoni. La chiusura della stagione ha inoltre fatto segnare un nuovo record di ascolti per lo show che tornerà nel prossimo anno televisivo. Al timone ritroveremo sempre lei, la ‘Zia’.