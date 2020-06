Mara Venier chiude Domenica In. Lacrime: “Sono stata devastata”

Mara Venier chiude un anno complicato e inedito di Domenica In. Complicato non per gli ascolti – quelli sono stati un successo -, quanto per la pandemia da coronavirus che si è abbattuta su scala globale, coinvolgendo tutti i settori e quindi anche la tv del Bel Paese. Non solo: l’emergenza sanitaria ha toccato le persone nel profondo, colpendole direttamente. Mara non ha fatto eccezione. Lei stessa ha dichiarato di “essere stata devastata” dalla situazione creata dal diffondersi del Covid-19, in particolar modo di aver avuto paura per il marito Nicola Carraro che nei mesi scorsi, prima che i contagi seminassero il panico, è stato vittima di un problema importante e pregresso ai polmoni. Nonostante tutto, però, la Zia non ha mollato (solo una domenica nel pieno dell’emergenza sanitaria non è andata in onda), continuando il suo viaggio con la trasmissione fino ad oggi (quella 2019-2020 è stata l’edizione di Domenica In più lunga di sempre).

Mara Venier, ultima puntata di Domenica In: “Grazie anche a chi mi ha fatto del male”

Prima dei saluti, Mara ha ricevuto in studio una sorpresa da parte del marito Nicola Carraro che si è presentato con delle rose rosse, omaggiando il 14esimo anniversario di nozze con la conduttrice. Anniversario che casca proprio oggi. La redazione ha così confezionato una clip romantica dedicata alla coppia. Sono poi arrivate le lacrime della Zia, che infine ha salutato il suo pubblico, raccontando le sensazioni avute durante la stagione della trasmissione definita complicata e difficile. “Mai avrei pensato di provare così tanta paura. Sono andata in onda sempre con la paura… devastata”, ha raccontato, in riferimento alle puntate trasmesse durante l’incedere del Covid-19. “Sono stata devastata dalla paura, dalla pandemia… ma ce l’ho fatta”, ha ribadito. Spazio quindi ai ringraziamenti rivolti alla Rai, a tutti gli addetti ai lavori del programma e pure alle malelingue. “Grazie anche a chi mi ha fatto del male perché mi ha reso più forte. Sono orgogliosa e ne esco a testa alta”, ha concluso, visibilmente emozionata.

Mara Venier tornerà alla guida di Domenica In per la stagione 2020-2021

Mara, alla luce degli ottimi risultati conseguiti, tornerà alla guida dello show anche nella prossima stagione televisiva, avendo già incassato la conferma dei vertici di Viale Mazzini. Probabilmente ci sarà qualche modifica al format, come ha fatto sapere la stessa Venier di recente. Nella fattispecie la conduttrice auspica che possa avere una spalla (anche a rotazione) per l’edizione che verrà.