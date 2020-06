Mara Venier è già al lavoro sulla nuova Domenica In. A settembre, per il terzo anno consecutivo dopo un lungo break, la conduttrice veneziana sarà al timone del contenitore domenicale. Molto probabilmente per l’ultima volta: in una recente intervista la 67enne ha ammesso di essere stanca e pronta per la pensione dopo una carriera ricca di successi e soddisfazioni. Ma prima vuole salutare il suo pubblico in grande stile e per questo sta pensando di apportare delle modifiche alla formula del suo storico programma. In realtà zia Mara starebbe pensando ad un ritorno al passato, ovvero ad un gruppo di persone presente in ogni puntata come accadeva negli anni Novanta. E la Venier ha già fatto il nome di chi vorrebbe al suo fianco: Stefano De Martino. La presentatrice stima da tempo l’ex marito di Belen Rodriguez e ora sogna di averlo accanto ogni domenica in modo da avere puntate più divertenti e gioviali. Un po’ come sta accadendo in queste ultime domeniche, dove il 30enne è costantemente in collegamento da Napoli per promuovere la nuova edizione di Made in Sud. Ma Mara sogna di avere al suo fianco pure un’altra protagonista dello show comico di Rai 2: la spumeggiante Fatima Trotta.

Le parole di Mara Venier su Stefano De Martino e Fatima Trotta

“Siccome comincio ad essere piuttosto âgée o diversamente giovane, Stefano De Martino nel ruolo di compagno della domenica, per qualche settimana, non mi dispiacerebbe. Lui è davvero molto bravo: l’altra sera l’ho visto a Made in Sud. Ma anche Fatima Trotta, la sua compagna in video, è bravissima: ha i tempi perfetti, canta benissimo e ha una bellissima voce… veramente una ragazza molto in gamba”, ha dichiarato Mara Venier a Tv Blog. Oltre a Fatima, zia Mara stima anche un’altra giovane leva della Rai: Andrea Delogu, nuova conduttrice de La vita in diretta estate nonché speaker radiofonica e moglie dell’attore Francesco Montanari. “Andrea Delogu è un’ottima scelta. Bisogna avere personalità ed essere diverse da tutte le altre per uscire fuori oggi”, ha puntualizzato Mara.

Stefano De Martino è una giovane promessa della Rai

Un’eventuale conduzione di Domenica In accanto a Mara Venier sarebbe un’esperienza preziosa nel curriculum di Stefano De Martino. Dopo gli esordi a Mediaset l’ex ballerino ha trovato la sua dimensione in Rai e per il prossimo autunno è stato già riconfermato a Stasera tutto è possibile e Made in Sud. Una carriera tutta in ascesa, con il benestare del pubblico, che ama da sempre lo scugnizzo napoletano, fin da quando era un semplice concorrente di Amici di Maria De Filippi. Archiviato il mondo della danza De Martino sta cercando di affermarsi come conduttore e pure per questo non vuole più parlare della sua vita privata. “Spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche per l’età, preferisco che quella parte rimanga appunto privata”, ha fatto sapere.