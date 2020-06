Mara Venier, la commissione di vigilanza Rai auspica una multa: polemica

Michele Anzaldi, segretario della commissione di Vigilanza Rai, poche ore fa, attraverso il suo profilo Facebook, ha diffuso un post duro contro Mara Venier che nell’ultima puntata di Domenica In ha abbracciato l’amica Romina Power, non rispettando la distanza sociale. La presa di posizione di Anzaldi, che si è chiesto se non sia il caso di ricorrere a una multa indirizzata alla moglie di Nicola Carraro, ricalca quella espressa nelle scorse ore da Riccardo Laganà, consigliere di amministrazione del servizio pubblico. Laganà, ieri, subito dopo la chiusura della trasmissione ha scritto che l’atteggiamento della Venier è stato uno “schiaffo alle leggi”. “Inaccettabile”, ha chiosato il consigliere, sempre in riferimento al comportamento avuto dalla conduttrice veneta.

Michele Anzaldi auspica una multa per Mara Venier: la richiesta al Cda della Rai

Secondo Anzaldi, Mara Venier, abbracciando Romina Power, ha messo a rischio il rispetto delle misure per il contenimento del contagio da coronavirus. “La sua battuta ‘non me ne frega niente che non dobbiamo abbracciarci'”, ha proseguito il segretario della commissione di vigilanza, ha rappresentato un episodio “inqualificabile”. Anzaldi ha battuto duro, sottolineando che il gesto e le parole della conduttrice veneziana sono state ancor più indelicate visti gli alti ascolti fatti registrare dall’ultima puntata di Domenica In. Infine Anzaldi ha auspicato che il Cda Rai, anche alla luce dell’opinione esternata da Riccardo Laganà, affronti la vicenda. Nella fattispecie il consigliere di Vigilanza ha chiesto che si valuti se non sia doveroso “quantomeno comminare una multa o comunque una sanzione alla conduttrice”.

Mara Venier con il suo comportamento di fronte a milioni di telespettatori mette a rischio il rispetto delle misure per… Gepostet von Michele Anzaldi am Montag, 29. Juni 2020

Mara Venier e l’abbraccio a Romina Power: scoppia il caso attorno a Domenica In

Il caso: ieri, durante l’ultimo appuntamento stagionale della trasmissione domenicale del pomeriggio di Rai Uno, Mara Venier ha ricevuto l’amica Romina Power con un abbraccio caloroso. Con un sorriso ha poi pronunciato la suddetta battuta riportata da Michele Anzaldi. Ricordiamo che l’ex moglie di Albano Carrisi è giunta in studio con il peso di un grave lutto. Venerdì 26 agosto 2020, negli Stati Uniti, è venuta a mancare sua sorella, Taryn. La donna, con cui la cantante americana aveva un rapporto simbiotico, si è spente all’età di 66 anni, dopo aver combattuto una lunga lotta contro la leucemia. Il decesso si è consumato nel Winsconsin.