Romina Power e Mara, dolore a Domenica In: saltano le norme anticovid

“Non è giusto”. Lo ha ripetuto più volte Romina Power a Domenica In, parlando della morte della sorella Taryn (66 anni), venuta a mancare venerdì 26 giugno 2020 alle 9.53 (orario statunitense). La donna da tempo era malata di leucemia e si è spenta in America. L’ex moglie di Albano, non appena è entrata in studio nella trasmissione pomeridiana di Rai Uno, si è sciolta in un lungo abbraccio con Mara Venier, non rispettando le norme anticovid relative al distanziamento sociale. Una scelta consapevole da parte della conduttrice veneziana che ha chiosato: “Non me ne frega niente del fatto che non ci dovremmo abbracciare”. “Nemmeno a me”, la risposta della Power. Uno strappo alla regola giustificato dal dolore profondo della cantante americana che è poi passata a raccontare di Taryn.

Domenica In, Mara Venier intervista Romina Power

“Quando prendo un impegno, lo mantengo”, ha spiegato Romina circa la sua presenza in trasmissione a poche ore dalla scomparsa di Taryn. Scomparsa che le ha lasciato un vuoto ampio e profondo. Con la sorella ha avuto un rapporto simbiotico, strettissimo. “Lei era la mia migliore amica, condividevamo le stesse cose” come l’amore per la natura e una pregnante spiritualità. Romina non se ne fa una ragione delle circostanze del decesso della congiunta perché “oggi la leucemia si cura in molti casi”. Eppure per lei “non c’è stato nulla da fare”, nonostante sia stata ricoverata e curata “nella migliore clinica degli Stati Uniti”. Altro motivo che non dà pace all’ex di Albano è che Taryn è venuta a mancare prima di lei: “Non dovrebbe mai morire la sorella più giovane prima di quella più anziana“.

Romina Power a Domenica In: il ricordo di Taryn

La Power ha raccontato come la sorella sia stata una persona particolarmente generosa e benevola con tutti, mettendo sempre in secondo piano le ambizioni di carriera e l’aspetto economico. “Lei è sempre stata più brava di me, anche sul lato artistico”, ha affermato la cantante che infine ha rimembrato l’ultima chiamata avuta con Taryn. Una chiamata in cui la sorella era ormai allo stremo delle forze. Ricordiamo che Romina e Taryn non si sono viste nell’ultimo anno. La Power ha passato parecchio tempo in Europa, mentre la sorella abitava in Winsconsin. Negli ultimi mesi, a causa della pandemia, è diventato poi complicatissimo andare all’estero. Da qui la difficoltà ad incontrarsi. Tuttavia le due donne si sono tenute in contatto costantemente, telefonandosi e videochiamandosi.