Romina Power, grave lutto per l’artista: è morta la sorella Taryn

Grave lutto per Romina Power. È venuta a mancare Taryn Power, la sorella minore dell’ex moglie di Albano Carrisi. La donna si è spenta a 66 anni a causa della leucemia, malattia contro la quale combatteva ormai da un anno e mezzo. La notizia è stata divulgata dalla stessa Romina su Instagram, dove ha postato pure alcune vecchie foto e video che la ritraggono insieme alla defunta. Taryn è morta negli Stati Uniti, nel Winsconsin, e lascia quattro figli e quattro nipoti. Le due figlie dell’attore Tyrone Power e Linda Christian erano molto legate, sin da piccole. Questo è il secondo lutto nel giro di pochi mesi per Romina: lo scorso dicembre la Power ha perso l’ex suocera Jolanda, con la quale aveva mantenuto un rapporto speciale nonostante la separazione con Albano. Romina ha altri due fratelli: Anne, nata dal primo matrimonio del padre con l’attrice francese Annabella, e Tyrone Junior, che il divo di Hollywood ha avuto dalla terza moglie Deborah.

Romina Power su Instagram annuncia la morte della sorella Taryn

“Mia sorella Taryn ha raggiunto i nostri genitori ieri alle 9:53 a casa sua nel Wisconsin circondata dai suoi quattro figli e i suoi quattro nipoti dopo aver combattuto una battaglia di un anno e mezzo con la leucemia”, ha scritto Romina Power su Instagram. “Ci ha lasciati un essere luminoso, una madre amorevole, nonna eccezionale e una sorella unica e speciale per il suo umorismo, la sua generosità e l’amore che aveva per gli animali e la natura”, ha aggiunto. “Non potevo avere una sorella migliore in questa vita!”, ha concluso la 68enne. Taryn ha lavorato per un periodo come attrice, cercando di seguire le orme paterne. I suoi ruoli più importanti sono stati quelli di Valentine De Villefort nel film Il conte di Montecristo con Richard Chamberlain, Donald Pleasence e Tony Curtis, e Dione in Sinbad e l’occhio della tigre (1977). Per un periodo ha vissuto anche in Italia, a Roma, e ha recitato nel film di Pupi Avati Bordella.

La vita sentimentale di Taryn Power: flirt e matrimoni

Taryn Power ha avuto una vita sentimentale piuttosto turbolenta. Dopo i flirt con Franco, il fratello di Albano, Richard Chamberlain e Lucio Battisti, nel 1975 ha sposato il fotografo Norman Seef. Da questa unione è nata la primogenita Tai. Ha avuto altri due figli con il musicista rock Tony Fox Sales: Anthony e Valentina. In seguito ha sposato William Greendeer, di origine pellerossa Winnebago, dal quale ha avuto nel 1996 la quarta figlia, Stella Bianca Greendeer. Il rapporto tra Albano e Taryn ha avuto diversi alti e bassi e spesso la Power è corsa in difesa della sorella maggiore Romina.