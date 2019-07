Manuel Galiano corteggia altre ragazze? “Queste foto dimostrano tutto”

Giulia e Manuel ultime notizie: lui l’ha già dimenticata frequentando altre ragazze?

Non si placano le voci su Manuel e Giulia di Uomini e Donne: è vero che hanno tentato di ricucire i rapporti o non vogliono vedersi mai più? La seconda opzione è quella più realistica, considerati gli ultimi accadimenti. Non si è ancora chiarito se Manuel Galiano abbia davvero tradito Giulia Cavaglia, ma è certo che tra i due è successo qualcosa di veramente grave… altrimenti non si sarebbero lasciati senza dare troppe spiegazioni! La loro storia è nata a Uomini e Donne ed è finita qualche settimana dopo: non hanno avuto nemmeno il tempo per conoscersi in maniera approfondita. Anche se Giulia avrebbe voluto seriamente vivere una storia d’amore, dopo la batosta ricevuta da Lorenzo Riccardi.

Manuel Galiano non è mai voluto ritornare con Giulia Cavaglia?

Giulia Cavaglia ha confermato di essere single. Manuel Galiano ha voltato pagina e, a detta di Deianira Marzano, starebbe corteggiando anche altre ragazze, come ha scritto tra le sue storie di Instagram: “Ho tralasciato un piccolo particolare: la ragazza dal viso coperto afferma che lui ci ha provato per tutta la sera. Cosa che può tranquillamente fare, ci mancherebbe. Ma almeno mettiamo a tacere voci che lo danno innamorato o vittima”. Secondo l’influencer, Manuel non avrebbe cercato minimamente di riavvicinarsi a Giulia: “Smettiamola di far girare queste pagine e questi articoli dove si dice che Giulia ha tradito Manuel e che lui si è davvero pentito e che vuole ritornare da lei. L’unico ritorno che ci può essere è il ritorno al futuro! Così non lo vede più!”.

Deianira Marzano contro Manuel Galiano: la confessione di una ragazza

Mentre su Instagram c’è chi chiede di non seguire più Giulia Cavaglia perché avrebbe organizzato tutto con Manuel Galiano, Deianira ha pubblicato delle foto su Instagram in cui si vede il ragazzo in una discoteca assieme ad alcune ragazze: “Lo so che adesso sto dicendo una frase scontata… Come capita spesso, a una donna di successo, bella, intelligente si avvicinano sempre uomini che vogliono solo succhiare energia e la stessa cosa è accaduto a Giulia. Lui adesso si sta facendo gli affari suoi con altre donne. Queste foto lo dimostrano”. La Terribile è recentemente al centro dell’attenzione anche per quello che è successo con Barbara De Santi!