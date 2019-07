Giulia Cavaglia “Defollowatela, una farsa con Manuel” e lei interviene

Critiche a Giulia e Manuel: i due erano d’accordo su tutto? La pesante accusa

Mentre tutti si stanno chiedendo se è avvenuto sul serio il ritorno di fiamma, Giulia Cavaglia si difende da chi la critica su Instagram. E ogni giorno c’è sempre un giudizio negativo che vuole spazzare via. Questa volta è intervenuta nel momento in cui un suo detrattore ha chiesto ai suoi numerosi follower di non seguirla più perché avrebbe preso per i fondelli tutti: la sua storia e la conseguente rottura con Manuel Galiano farebbe parte di un disegno preciso. Giulia, ormai, ne ha sentite di tutti i colori e ha deciso di rispondere – senza risultare maleducata – a chi crede che sia un’attrice.

L’accusa a Giulia Cavaglia, lei risponde

Questo è stato il commento che ha spinto l’ex tronista di Uomini e Donne a intervenire: “Defollowatela, perché lei è una falsa. Tutto una farsa organizzata con Manuel. Basta dare adito ed enfasi a questi sf…ti!”. Ieri Giulia Cavaglia ha pubblicato qualcosa che farebbe pensare a un riavvicinamento importante a Manuel Galiano, invece oggi ha risposto a questo hater nel modo seguente: “Volevo dirti che mi stai ancora seguendo, che sbadato!”.

Uomini e Donne news: Manuel e Giulia sono tornati insieme davvero?

Non sarà di certo l’ultima critica che riceverà Giulia Cavaglia… in molti si scateneranno soprattutto quando (e se) dovesse essere confermata la notizia del ritorno di fiamma; anche Manuel Galiano sta ricevendo un numero impressionante di commenti negativi ma, al momento, preferisce non rispondere. Sta aspettando il momento buono per ammettere che è ritornato a parlare con l’ex? Non è questa l’unica notizia che ha sorpreso gli affezionati di Uomini e Donne: Marco e Beatrice hanno dovuto rispondere a chi ha avuto da ridire sul loro ruolo di genitori!