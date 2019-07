Giulia Cavaglia conferma di essere single, dettagli sul prossimo fidanzato

Manuel e Giulia ultime notizie: non c’è più amore

Altro che ritorno di fiamma… Giulia Cavaglia è più che mai single! L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo aver avuto un confronto top-secret con Manuel Galiano, ha fatto ben intendere di non essere più fidanzata. Nonostante la storia (lampo) terminata, Giulia non è assolutamente triste: dalla sua parte ha un numero impressionante di fan, che hanno imparato a conoscerla meglio e ai quali oggi ha voluto dedicare un suo pensiero. Non sappiamo, al momento, se Manuel abbia tentato di ricucire i rapporti con lei, ma è certo che Giulia non voglia avere più nulla a che fare con lui. Chissà fino a quando!

Giulia Cavaglia è single, il messaggio chiarificatore

Ieri qualcuno ha chiesto di non seguire su Instagram Giulia di Uomini e Donne perché avrebbe organizzato tutto con Manuel, oggi la ragazza ha reso noto un commento di un suo follower attraverso il quale dà la conferma di essere sentimentalmente libera: “[…] Le donne impegnative, intelligenti e soprattutto con le idee chiare anche in ambito lavorativo, spaventano parecchi uomini. Quindi dovresti ritenerti fortunata a essere single e non accompagnata da portatori, come me, di un p…, ma senza avere le pa… di affrontare una donna con la ‘d’ maiuscola”.

Nuovo fidanzato Giulia Cavaglia: ecco come deve essere

Dopo la diffusione della notizia del ritorno di fiamma di Manuel e Giulia, quest’ultima ha voluto scrivere il seguente messaggio: “L’amore che ti dà un solitario è il più attento che ci possa essere. Lui ti ama per scelta, non per compagnia”. E sì, pare proprio che la loro relazione sia giunta a un punto di non ritorno. Poi ha fatto dei ringraziamenti speciali a chi la sostiene: “Volevo spendere due minuti per ringraziarvi di cuore per tutti i messaggi che mi mandate: mi arriva una quantità di messaggi incredibile e mi fanno capire che mi state imparando a conoscere. Sto davvero bene”.