Manuel Galiano confessione: “Brutto incidente al piede”

Uomini e Donne news, Manuel Galiano si apre: il racconto di un incidente avuto in passato

Manuel Galiano ha confessato di aver avuto un brutto incidente in passato. Su Instagram ha chiesto ai suoi follower di fargli qualche domanda: uno di loro ha voluto sapere cosa cancellerebbe di quello che ha vissuto e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, senza pensarci due volte, ha detto che eviterebbe di avere un problema che non è stato proprio semplice per lui. Ha risposto a domande di varia natura, ma la risposta più interessante è stata quella riguardante l’incidente avuto in passato e che non dimenticherà mai. Cosa gli è successo veramente? Ci racconterà presto tutto?

Cos’è successo davvero a Manuel Galiano? Ci racconta qualcosa (ma non tutto!)

Questa è stata la risposta di Manuel di Uomini e Donne: “Eviterei un brutto incidente al piede che ho avuto”. Recentemente lo abbiamo visto piuttosto preoccupato, ma adesso è finalmente sereno: sì, la sua storia con Giulia Cavaglia è finita, ma ha saputo voltare pagina in men che non si dica! Si vocifera che si stia frequentando già con altre ragazze, ma Manuel non ha rivelato nulla, preferendo mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata, ora che non è più nel dating show di Canale 5.

Anticipazioni Uomini e Donne: Manuel nuovo tronista dopo la storia con Giulia?

Pochi giorni fa, abbiamo appreso di un altro incidente: quello in moto di Daniele Dal Moro. Per fortuna nulla di grave. Si parlerà ancora molto sia di Daniele del Gf che di Manuel di U&D… e non solo dei loro traumi! Magari li vedremo un giorno sul trono di Uomini e Donne? Tanto Daniele ha più volte ripetuto che con Martina Nasoni non c’è assolutamente nulla!