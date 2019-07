Manuel Galiano preoccupato: “Come si fa a non pensare? Mi rimprovero”

Giulia e Manuel news, lui si sta facendo troppe domande sulla fine della loro storia?

Tra Manuel e Giulia di Uomini e Donne è veramente tutto finito. Non c’è stato nemmeno un reale riavvicinamento dopo la rottura: hanno entrambi deciso di dividere le proprie strade… e non ritorneranno più indietro? Inizialmente Giulia Cavaglia sembrava propensa a ricucire il rapporto, ma qualcosa deve essere cambiato negli ultimi giorni. La ragazza adesso si trova ad Amsterdam con una sua amica, lui invece preferisce passare il tempo con la sua famiglia, soprattutto con la sua stupenda nonnina, che ha presentato attraverso le sue Instagram stories. La storia è giunta al capolinea, è vero, ma nessuno dei due è distrutto. E aggiungiamo noi: meglio così!

Uomini e Donne ultime notizie: Manuel ha ammesso di rimproverarsi da solo

Ultimamente Manuel di Uomini e Donne ha pubblicato delle frasi che hanno fatto tanto discutere, proprio come l’ultima: “Come si fa a non pensare?”. Perché si sta arrovellando il cervello? C’entra qualcosa Giulia Cavaglia? Domande lecite, quelle dei fan, che gli hanno chiesto esplicitamente se stia ripensando alla sua ex fidanzata. Lui – come sempre – non ha dato la benché minima risposta. Tramite le sue ultime storie di Instagram, Manuel ha poi ammesso di parlare da solo quando ha qualcosa di cui rimproverarsi: “Spesso mi rimprovero quando sbaglio”. Anche questa frase è collegata in qualche modo alla Cavaglia?

Gossip su Manuel e Giulia di Uomini e Donne

Manuel Galiano ha dovuto difendersi negli ultimi giorni da chi lo accusava di corteggiare alcune ragazze mentre Giulia Cavaglia sta passando una magnifica vacanza ad Amsterdam, dove ha pubblicato una frase che non è piaciuta per nulla ai fan di Giulio Raselli. Cosa sta succedendo davvero? Apprenderemo presto delle notizie sbalorditive sui tre personaggi di Uomini e Donne?