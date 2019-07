Manuel Galiano: “Se è vero amore ti seguirà, calma virtù dei forti”

By

Uomini e Donne, Manuel parla di amore e sogni dopo la fine della relazione con Giulia

Manuel Galiano ha ricevuto delle confessioni da parte dei suoi fan, ma c’è stato qualcuno che gli ha chiesto anche dei consigli sull’amore (lui che ha chiuso con Giulia Cavaglia una storia brevissima). Attraverso alcune Instagram stories, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha risposto a tanti e alcune sue parole hanno colpito più di altre: ha consigliato di non rinunciare mai e poi mai ai propri sogni e ha spiegato cosa sta succedendo ultimamente nella sua vita, in questo periodo dove ormai serpeggiano svariati pettegolezzi sul suo conto. Nonostante si sia parlato di tradimento (mai confermato) ai danni di Giulia, molti sono dalla sua parte: credono alla sua buona fede.

Manuel Galiano ultime notizie: le risposte ai follower di Instagram

C’è chi gli ha scritto su Instagram: “St…zo ma sincero”; e lui ha risposto così: “Vero”. A chi gli ha detto di non pensare alle malelingue e che la verità prima o poi verrà a galla, ha detto: “La calma è la virtù dei forti”. Non è quindi vero che sta corteggiando altre ragazze dopo la fine della sua storia con Giulia? Quest’ultima ha appena fatto una dedica a qualcuno di veramente speciale…

Gossip U&D, Manuel Galiano ora elargisce consigli d’amore

Una ragazza gli ha chiesto se conviene lasciar marcire i propri sogni nel cassetto per salvare un amore e Manuel Galiano ha dato il suo consiglio: “Mai rinunciare a sogni e ambizioni per nulla. Se è vero amore, ti seguirà e ti appoggerà comunque e ovunque”. Anche lui avrà seguito le sue ambizioni? Intanto ancora non si conoscono i reali motivi della rottura di Giulia e Manuel di Uomini e Donne… Scopriremo qualcosa di più durante la nuova stagione del dating show di Canale 5? Maria De Filippi li inviterà di sicuro!