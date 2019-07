Giulia Cavaglia confessione: “La persona più bella del mondo”

Uomini e Donne ultime notizie, Giulia volta davvero pagina

Giulia Cavaglia ha ritrovato la serenità. Dopo la relazione finita con Manuel Galiano (non ci hanno dato tante spiegazioni a tal riguardo), l’ex tronista di Uomini e Donne è riuscita a prendere le redini della sua vita e ad andare avanti più forte di prima. Ha collezionato due delusioni di fila: la prima l’ha ricevuta da Lorenzo Riccardi, che ha preferito iniziare una storia con Claudia Dionigi; la seconda, invece, le sarebbe stata procurata da Manuel Galiano, anche se ancora non si sa come realmente siano andati i fatti. Giulia, comunque, ha più volte tenuto a ribadire che non si fa prendere per i fondelli da nessuno e che camminerà sempre a testa alta.

Manuel e Giulia news: cosa bisogna ancora sapere sull’ex coppia?

C’è stata da poco una conferma importante data proprio da Giulia di Uomini e Donne: è single e ha già spiegato come dovrà essere il suo prossimo fidanzato. Adesso ha le idee ben chiare. Non sappiamo se le verrà offerta l’opportunità di tornare nel dating show di Canale 5 nei panni di tronista o se la vedremo di nuovo come corteggiatrice (uno dei prossimi tronisti potrebbe conquistarla), ma è certo che Giulia non si è lasciata abbattere, nonostante negli ultimi giorni si stiano moltiplicando dei pettegolezzi su Manuel: quest’ultimo avrebbe già corteggiato altre ragazze.

La dedica speciale di Giulia Cavaglia

Ora Giulia Cavaglia vuole essere circondata dall’amore dei suoi famigliari e da quello del suo stupendo cane: “La persona più bella del mondo”, ha scritto su Instagram; Manuel Galiano ha invece fatto dei ringraziamenti speciali: “In questi giorni mi state riempiendo di messaggi carinissimi. E con questa faccia da schiaffi ne approfitto per ringraziarvi”. Mentre succede tutto questo fra Giulia e Manuel, è emersa qualche notizia in più sulla prima possibile tronista di Uomini e Donne 2019/2020.