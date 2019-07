Uomini e Donne, Federica Lepanto sul trono? I fan lo gridano a gran voce

Federica Lepanto a Uomini e Donne? Possibile tronista dell’edizione 2019/2020

L’indiscrezione di Federica Lepanto come tronista di Uomini e Donne potrebbe diventare una notizia certa in questi mesi: non è impossibile che diventi una delle nuove protagoniste del dating show di Canale 5. Bisogna considerare che ha avuto un percorso televisivo che potrebbe avere come tappa naturale U&D, come è successo ad Andrea Cerioli: entrambi hanno partecipato al Grande Fratello, poi sono stati scelti come single di Temptation Island e infine lui è ritornato nei panni di tronista (qualche anno fa aveva conosciuto Valentina Rapisarda), lei potrebbe vestirli molto presto!

I fan vogliono assolutamente Federica Lepanto come tronista: Maria De Filippi non se la lascerà sfuggire?

Federica Lepanto ha scritto questo messaggio su Instagram super-commentato: “Niente di più appagante del voler essere esattamente dove si è”; questi sono stati i commenti dei fan che, dopo aver assistito al suo strano percorso a Temptation Island, hanno gridato a gran voce: “Ti vogliamo sul trono a settembre”; “Speriamo che sarai sul trono”; “Sul trono!”; “Federica, ti vogliamo al più presto sul trono di Uomini e Donne”; “Dopo Temptation Island, devi andare assolutamente a Uomini e Donne!”; “Grande Fede! So che a settembre ti vedrò da Maria De Filippi!”.

Tronisti Uomini e Donne: chi saranno i nomi della nuova edizione?

Chi potrebbero essere gli altri tronisti di Uomini e Donne 2019/202o assieme alla Lepanto (se mai dovesse venire confermata)? Probabilmente la De Filippi ripescherà qualcuno da Temptation Island, come ha giustamente fatto anche negli anni precedenti. Intanto, nelle isole delle mille tentazioni, abbiamo assistito a una scena che ha fatto tanto discutere: Ilaria si è sentita male durante un video sul fidanzato Massimo!