Giulia Cavaglia: “Credi alle favole?”, qualcuno urla: “Basta con sto Giulio”

Ultime notizie Uomini e Donne: Giulia Cavaglia ripensa a Giulio Raselli?

Giulia Cavaglia e Giulio Raselli si metteranno insieme? Un numero impressionate di fan del programma Uomini e Donne vorrebbero vederli un giorno mano nella mano, comportarsi come due perfetti fidanzati. Solo in questo modo Giulia potrà essere felice. Questo è il loro pensiero. Sotto all’ultima foto dell’ex tronista di U&D, c’è stata una valanga di commenti che hanno creato due fazioni: da una parte quelli che sostengono Manuel Galiano perché sarebbe “innocente”, dall’altra parte, invece, quelli che hanno da sempre creduto che l’uomo perfetto per Giulia è solo Giulio Raselli.

Giulia e Giulio news dopo Uomini e Donne: i fan si scatenano su Instagram!

Dopo aver parlato di qualcuno che considera davvero speciale, Giulia di Uomini e Donne ha pubblicato su Instagram una foto da Amsterdam e ha posto questa domanda: “Credi alle favole?”; i suoi follower le hanno risposto in massa, tirando in ballo Giulio: “Io ho creduto alla favola quando facevi le esterne con Giulio”; “Con Giulio eri una favola!”; “E tu no, a quanto pare. Hai avuto paura di sceglierla e viverla, la favola”; “Tu e Giulio avreste potuto essere una bellissima favola. Dovevi solo sceglierlo!”; “Beh, avevi la favola, però non hai avuto il coraggio di vivertela e soprattutto avevi trovato un bel principe”.

Giulia Cavaglia single: rimarrà a lungo un cuore solitario?

Sul suo profilo Instagram sono presenti innumerevoli commenti su Giulia e Giulio: in tanti li vorrebbero vedere insieme! Ma c’è stato anche chi non ha digerito tutto questo: “Raga, basta parlare di Giulio! Se voleva, lo sceglieva e lo hanno detto pure loro che non ci sarà niente. E io dico che fa bene a tenere le distanze da Giulio”. Nel frattempo Manuel Galiano parla d’amore… lo vedremo presto a Uomini e Donne? Potremmo vedere sul trono una ragazza che ha partecipato a Temptation Island proprio come Giulio!