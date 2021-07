Mannoia, Gerini, Povia e altri vip: chi ha detto no al vaccino e perché

Fin da quando lo scorso novembre è arrivata per la prima volta la notizia dell’esistenza di vaccini anti Covid sicuri e molto efficaci, il mondo intero è rimasto a bocca aperta e nella disperata attesa di ricevere finalmente la propria iniezione. Certo, eccezion fatta per tutti quei vip, italiani e stranieri, che questo benedetto vaccino proprio non se lo vogliono fare.

A fronte di una discreta quota di vip che si è attivamente impegnata per promuovere la vaccinazione di massa (pensiamo allo spot Rai con Mara Venier, Roberto Mancini, Paolo Bonolis e Federica Pellegrini) ci sono anche altri personaggi (in netta minoranza, va detto) che si sono dimostrati critici. Per non dire proprio contrari.

Fra questi, a livello del panorama italiano, troviamo alcuni volti già molto noti al mondo “no vax” come Giuseppe Povia, Eleonora Brigliadori e Red Ronnie. A fine 2020 sui suoi profili il conduttore radiofonico aveva per esempio definito l’obbligo vaccinale come incostituzionale. Non si contano sui social della Brigliadori e del cantante di I Bambini fanno ooh!, in parallelo, i post complottisti dedicati al 5g, a Bill Gates e alla “dittatura sanitaria” del Green Pass.

Ma a fianco di personaggi di cui conoscevamo già da tempo le opinioni, si sono affiancati negli ultimi tempi anche dei colleghi le cui posizioni, per così dire, ci hanno stupito. Questo è per esempio il caso di Claudia Gerini, che in occasione del Filming Sardegna Festival di Santa Margherita di Pula ha rilasciato dichiarazioni per molti versi inattese. La Gerini, va detto, ha anche specificato a sua discolpa che mentre lei ha voluto essere prudente, la figlia diciassettenne è regolarmente vaccinata. Ecco le parole dell’attrice romana:

Non sono vaccinata. Non è che io sia contraria ma sono molto timorosa. È un vaccino d’emergenza e siccome anche in gravidanza ho avuto dei problemi per quanto riguarda le trombosi devo stare molto attenta.

Ad aver scatenato qualche perplessità a proposito è stato anche un post recente di Fiorella Mannoia. La cantante, su Twitter, ha dichiarato che si è vaccinata senza però esserne, diciamo così, pienamente convinta. L’artista ha specificato che la sua scelta è stata più che altro dettata da un personalissimo senso civico.

Non mi sono vaccinata contenta, no, non lo ero, ma l'ho fatto. Per etica, per permettere anche a chi non può farlo di vivere in tranquillità, mi sono vaccinata per senso civico, per il vivere comune, perché solo tutti insieme possiamo uscire da questo incubo. — fiorella mannoia (@FiorellaMannoia) July 25, 2021

E per quanto riguarda l’estero? Anche oltreoceano le resistenze ai vaccini sono dopo tutto contenute. Ad avere manifestato contrarierà a riguardo sono stati, fra gli altri, il cantante Kid Rock e il fratello di Gigi Hadid, Anwar Hadid, l’attrice Olivia Newton John e il magnate di Tesla Elon Musk. Quest’ultimo, in ogni caso, sembra aver cambiato opinione nelle ultime settimane.