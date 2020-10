Federica Pellegrini è guarita dal Coronavirus, l’annuncio: “Negativa!”

Federica Pellegrini è guarita dal Covid-19. La nuotatrice può tornare a sorridere, ma soprattutto ad allenarsi non appena si sarà ripresa del tutto. La sua esperienza col Coronavirus infatti non è stata totalmente da asintomatica, per cui dovrà accertarsi di essere guarita del tutto. Ancor prima di ricevere l’esito del tampone positivo, comunque, Federica aveva avvertito dei leggeri sintomi allenandosi in vasca. Durante l’allenamento infatti aveva avvertito dei dolori lungo tutto il corpo, poi a casa è iniziato il mal di gola.

Sono due sintomi riconducibili al Covid, e non a caso il tampone ha confermato la sua positività. La Pellegrini non ha vissuto affatto bene l’isolamento, anche perché ha interrotto la sua preparazione per la gara di Budapest che stava preparando. Non per altro aveva dato la notizia ai fan con le lacrime agli occhi. Una situazione che l’ha un po’ abbattuta, ma che adesso può buttarsi alle spalle. Federica Pellegrini è risultata negativa al Coronavirus. L’ultimo tampone ha dato esito negativo e lei lo ha annunciato in modo molto particolare su Instagram. Con una foto in cui sorride, ha scritto: “Ciao Maria io esco!!!! E questa volta per davvero!!!Negativaaaa”.

Poche e semplici parole, ma che racchiudono tutto il sollievo e la gioia di essersi liberata da questo virus. Il tampone negativo è giunto dopo che un paio di giorni fa la nuotatrice aveva raccontato di essere ormai debolmente positiva. Per questo era in trepidante attesa dell’esito di questo ennesimo tampone. Probabilmente sentiva di esserne quasi uscita, per cui riponeva grosse speranze in questo test. E ha fatto bene, visto che l’ultimo tampone ha confermato le sue sensazioni di essere ormai debolmente positiva.

Ha trascorso due settimane in isolamento, tenendo un vero e proprio diario di bordo su Instagram e aggiornando costantemente i fan. Però non ce la faceva più a stare chiusa in casa, si sentiva bene da diversi giorni ormai ma ovviamente solo il tampone negativo poteva liberarla. Alla fine è arrivato, adesso Federica potrà tornare alla sua vita. Per quanto riguarda il nuoto, forse ci sarà da spettare ancora un po’. Aveva spiegato infatti di doversi sottoporre a degli esami al cuore e ai polmoni e a tutti i test dopo essere guarita dal Covid.