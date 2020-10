Federica Pellegrini in lacrime (Video): “Sono positiva al coronavirus”

Federica Pellegrini è risultata positiva al coronavirus. A renderlo noto è stata lei stessa, postando delle Stories su Instagram dove è apparsa in lacrime, sconfortata e provata. Nelle scorse ore un altro big delle sport azzurro, Valentino Rossi, ha dichiarato di aver contratto il Covid 19. Tornando alla 32enne di Mirano, ha annunciato di aver saputo in giornata odierna della sua positività, dopo aver effettuato il tampone. I sintomi invece sono apparsi ieri, quando durante una sessione di allenamento ha accusato dei dolori al corpo. Poi, rientrata a casa, è sopraggiunto il mal di gola. Tutte spie riconducibili al coronavirus. Oggi la doccia fredda con l’esito del test.

Federica Pellegrini in lacrime: la nuotatrice ha contratto il coronavirus

La nuotatrice ha inoltre dichiarato di essere parecchio dispiaciuta in quanto lunedì non potrà partire per l’Isl di Budapest per gareggiare nella relativa competizione. Federica ha aggiunto che non vedeva l’ora di riprendere la stagione agonistica, così da poter riassaggiare il sapore della competizione. Non sarà così: ora la sportiva dovrà rispettare i 10 giorni di quarantena previsti dal protocollo, attendere l’esito di un secondo tampone nella speranza che sia negativo. Se ciò non avverrà, l’isolamento proseguirà fino a che i test non daranno un esito confortante e quindi il via a riprendere l’attività sportiva. La confessione della Pellegrini è giunta con tono triste e mesto, con occhi bagnati dalle lacrime.

Federica Pellegrini e Valentino Rossi positivi al coronavirus

Poche ore prima, sempre tramite social, a dare notizia della propria positività al coronavirus era stato il campione di motociclismo Valentino Rossi. Il centauro ha raccontato che nella mattinata di oggi si è svegliato accusando malessere, debolezza, stanchezza, oltre ad avere qualche linea di febbre. Scattato l’allarme ha subito contattato il suo medico di fiducia che gli ha consigliato di sottoporsi a un doppio test. Il primo è stato quello rapido PCR che ha dato esito negativo (il medesimo controllo è stato effettuato dal pilota martedì, sempre con esito negativo); il secondo test invece ha dato risultato positivo. Rossi si è detto triste e amareggiato, assicurando di aver rispettato fedelmente il protocollo anti-contagio.