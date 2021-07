Claudia Gerini non si è vaccinata: “Aspetto, sono molto timorosa”

Niente vaccino per il Coronavirus per Claudia Gerini. Mentre tanti personaggi famosi postano sui social network foto e video della loro vaccinazione, l’attrice romana lanciata da Non è la Rai ha ammesso che per il momento non intende vaccinarsi. La 49enne ha chiarito di non essere no-vax ma di essere timorosa in merito ad un vaccino sperimentale.

Ospite al Filming Italy Sardegna Festival, Claudia Gerini ha dichiarato:

“No, non sono vaccinata. Non è che io sia contraria, ma sono molto timorosa. È un vaccino d’emergenza, e siccome anche in gravidanza ho avuto dei problemi per quanto riguarda le trombosi, devo stare molto attenta”

L’ex compagna di Federico Zampaglione ha dichiarato che la figlia Rosa, la primogenita avuta 17 anni fa dall’ex marito Alessandro Enginoli si è invece vaccinata contro il Coronavirus. Dunque Claudia Gerini ci ha tenuto a ribadire di non essere assolutamente contraria ai vaccini ma piena di dubbi e timori in merito a questo contro il Covid-19.

“Bisogna fare tanti esami prima di farsi inoculare una cosa così, perché non l’ho detto io: la Food and Drug Administration l’ha approvato in emergenza visto che non c’è una cura. Speriamo che piano piano si scoprano delle cure”

Claudia Gerini è particolarmente spaventata dalle trombosi visto che ha una particolare predisposizione e anche in gravidanza ha dovuto fare particolare attenzione. Come farà ora l’attrice con l’introduzione del Green Pass da parte del Governo Draghi? La Gerini ha spiegato che eviterà di andare a teatro e nei posti al chiuso.

Per tutti gli eventi più importanti ricorrerà al tampone: del resto nell’ultimo anno ne ha fatti parecchi tra cinema e tv. “Meglio quello che un rischio così. Ma non voglio influenzare nessuno”, ha specificato la Gerini.

Anche Heather Parisi contro il vaccino per il Covid-19

Nei mesi scorsi anche Heather Parisi ha pubblicamente ammesso che non si vaccinerà contro il Coronavirus. L’annuncio è arrivato sui social network lo scorso dicembre. La 60enne di origini statunitensi abita a Hong Kong con il marito Umberto Maria Anzolin (sposato nel 2010) e i loro due figli, gemelli: Dylan ed Elizabeth.

Heather ha ribadito di essere favorevole, come sempre, alla libertà vaccinale (cosiddetto consenso informato) che è un diritto riconosciuto in tutto il mondo dalla Dichiarazione di Helsinki, dalla Dichiarazione dell’Unesco, dalla Dichiarazione di Norimberga.

La Parisi si è detta contraria al vaccino per il Coronavirus perché, a suo dire, si tratta di un siero sperimentale, di cui non si conoscono ancora gli effetti nel breve, medio e lungo termine. Per questo né lei né il marito o figli si sottoporranno mai a questa vaccinazione.

Una presa di posizione che ha scatenato le polemiche: Heather è stata attaccata, tra i tanti, dal giornalista Luca Telese ma pure dal virologo Roberto Burioni.