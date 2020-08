Manila Nazzaro scoperta ex: “Un’altra persona”, Lorenzo confessa paure

Gabriele Parpiglia ha intervistato Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso per Chi e le sue domande mirate hanno permesso a entrambi di sbilanciarsi sul loro futuro assieme, e a lei di parlare di un passato che – come saprete tutti ormai dopo Temptation Island – non è stato di quelli più felici. I due ex partecipanti del programma più visto dell’estate si sono soffermati parecchio sulle emozioni vissute durante la permanenza a Is Morus Relais, e quello che alla fine ha sofferto di più sembra essere stato proprio Lorenzo: mentre Manila infatti si è limitata a dire che aveva l’ansia nonostante non ci fossero video su Lorenzo quest’ultimo ha spiegato che ci sono stati dei momenti in cui ha temuto davvero il peggio per la sua vita di coppia. Veniamo subito al dunque.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso dopo Temptation Island: le paure dell’ex calciatore

“Alcune parole dette da Manila – queste le dichiarazioni di Amoruso – mi hanno fatto tremare”. Lorenzo non si è soffermato su ciò che l’ha più impaurito, anche se i suoi momenti di sconforto li conosciamo tutti, ma ha comunque sottolineato che fare questo viaggio, su cui inizialmente era molto scettico, l’ha arricchito e ha permesso sia a lui sia a Manila di ottenere risposte sul futuro di coppia. La Nazzaro ha spiegato che per lei non era pensabile buttarsi in un nuovo matrimonio prima di conoscere Lorenzo; le cose però sono cambiate e le nozze adesso sembrano essere diventate una priorità. Amoruso è molto più scettico sul figlio, come del resto aveva fatto capire già durante Temptation Island: “Non è paura – ha spiegato –, ma una riflessione. Con questo non dico no. Pochi sanno che io […] studiavo per diventare maestro di scuola elementare”. Una rivelazione che sicuramente sorprenderà tanti: ce lo vedete Lorenzo in una scuola primaria? L’immagine è molto carina, ammettiamolo.

Il passato di Manila Nazzaro e il rapporto con l’ex: una storia difficile

Dicevamo che la Nazzaro ha parlato a Parpiglia anche della storia con il suo ex: il giornalista le ha fatto notare che quest’ultimo ha smentito di aver avuto “una famiglia parallela”, e lei pur non entrando nei dettagli della vicenda ha continuato con la propria tesi: “Abbiamo rotto – ha sottolineato la Nazzaro parlando del passato – perché lui era diventato un’altra persona. Ho scoperto che aspettava un bimbo da un’altra donna tramite i social. Noi eravamo in fase di separazione, ma mi aspettavo almeno di essere avvertita dato che è il padre dei miei figli”. Con Lorenzo insomma Manila ha potuto rifarsi una vita e tornare a sognare dopo tanta sofferenza, ed è per questo che durante il falò di confronto gli ha riservato delle parole bellissime. Al momento non sappiamo dove li rivedremo ma non è da escludere in alcuni programmi molto seguiti della rete; d’altronde è stata la stessa Nazzaro a parlarne. Se ne sapremo di più vi aggiorneremo!