Gf Vip, Manila Nazzaro concorrente? Il futuro in Tv con Lorenzo Amoruso

Inutile dirvi che tra le rivelazioni del Gf Vip spicca Manila Nazzaro che ha dimostrato di saper amare senza riserve dopo tanta sofferenza ma anche di essere libera e indipendente. Il suo è stato un messaggio che, lanciato davanti a milioni di persone, ha senza dubbio rappresentato una guida per le donne che hanno seguito Temptation Island quest’anno e per coloro che l’hanno conosciuta ascoltandone le parole tramite i social network. Ecco perché siamo convinti che nella prossima stagione televisiva in qualche modo se ne sentirà parlare (a parte il fatto che ha una bellissima presenza e merita senz’altro di far parte del cast di programmi di un certo rilievo); a farcelo capire tra l’altro è stata proprio lei confessandosi a Vanity Fair durante un’intervista firmata da Mario Manca.

Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip 2020? Nessuna smentita: le probabilità aumentano

Dopo aver parlato di alcune confessioni fattele da Antonella Elia e Valeria Liberati Manila si è anche soffermata sul suo futuro professionale e ha fatto intendere – come tra l’altro aveva già fatto tempo fa – che probabilmente non rinuncerebbe al Grande Fratello Vip: quando il giornalista le ha chiesto spiegazioni sulle voci che circolano sulle sue possibili esperienze televisive la Nazzaro ha spiegato di essere consapevole del fatto che “stanno parlando di tante cose, anche del Gf Vip”. Nessuna smentita, e dubitiamo che a fronte di queste parole e del successo avuto con Temptation Island Alfonso Signorini si lasci sfuggire un personaggio come lei. Manila ha raccontato che pure Lorenzo ha avuto molte proposte e che entrambi sperano in qualcosa di concreto. Il suo sogno sembra essere quello di lavorare con Maria De Filippi, e non è da escludere che la conduttrice ne tenga conto: perché rinunciarvi?

Manila Nazzaro e Lorenzo Amorouso, progetti televisivi e futuro insieme: le ultime news sulla coppia

A un certo punto si è parlato anche di un possibile progetto televisivo assieme ad Amoruso, e pure in questo caso Manila non ha escluso nulla: a suo avviso si tratterebbe di una sorta di scontro fra titani proprio per via del carattere che hanno entrambi e che li porterebbe a discutere non poche volte. Ma non solo: “Insieme – ha aggiunto la Nazzaro – siamo esilaranti, senza contare le figure di me*da che ogni tanto facciamo”. Ricordiamo che Manila a fine agosto tornerà a Radio Zeta e che dal 5 agosto sarà trasmesso su Rai Due il programma E la chiamano estate, trasmissione sul turismo italiano post-Covid che potrebbe interessare un’ampia platea di spettatori. In attesa ovviamente di altri progetti che possano metterne in risalto le qualità. Dite che Signorini farà davvero un pensierino sulla Nazzaro per il prossimo Gf Vip? Per noi è promossa a pieni voti.