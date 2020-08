Coppie Temptation Island, Elia e Valeria oggi: confessioni ex partecipante

Intervistata da Mario Manca per Vanity Fair, oggi Manila Nazzaro ha parlato di alcune coppie di Temptation Island e ha svelato cos’è successo dopo la fine del programma. Si tratta di Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Valeria Liberati e Ciavy. La Nazzaro non ha parlato solo di come vanno le cose attualmente ma si è lasciata andare anche sul rapporto che si è instaurato nel corso dei giorni trascorsi a Is Morus Relais. Se con la Elia Manila ha potuto costruire un’amicizia forte, visto che entrambe sono rimaste nel villaggio fino alla fine, non si può dire che con Valeria il legame sia blando nonostante l’ex di Ciavy abbia lasciato il programma di Canale 5 molto tempo prima: è proprio sul suo conto infatti che la compagna di Lorenzo Amoruso ha speso delle parole bellissime che non potevamo non riportare. Ma procediamo con ordine.

Manila Nazzaro e Antonella Elia: la chiamata dopo Temptation Island su Pietro Delle Piane

Manila ha spiegato di aver vissuto molto le emozioni di Antonella Elia e di averla consigliata come se fosse stata una sorella invitandola a non farsi umiliare e a subire gli insulti di Pietro che tra l’altro è stato il primo ad ammettere di aver esagerato. La Nazzaro si è anche soffermata sul comportamento della Elia che era riuscita a perdonare Pietro dopo le tante cose dette e fatte a Temptation Island: “Non so se potrei mai perdonare Pietro – ha sottolineato la compagna di Lorenzo Amoruso –. Lei sì, e non lo farebbe solo con le parole. Il perdono è un dono”; proprio parlando di perdono Manila ha spiegato che riuscire ad andare oltre è sinonimo di coraggio, e in questo la Elia si è dimostrata una donna forte. Infine una rivelazione: qualche giorno fa le due si son sentite e Antonella le ha confermato quanto era emerso già alla fine di Temptation Island, e cioè che “qualcosa forse si potrebbe ancora recuperare”.

Coppie Temptation Island, Valeria Liberati e lo sfogo con Manila su Ciavy: presto ritorno di fiamma?

La Nazzaro è poi passata a parlare di Valeria e Ciavy, e in questo caso si è sbilanciata ancor di più definendo la Liberati “il suo orgoglio”. Manila è particolarmente felice per il percorso della Liberati perché ha seguito tutti i suoi consigli e ha saputo farsi rispettare nei confronti con quello che attualmente è ancora il suo ex. Diciamo “ancora” perché è stata proprio Valeria a raccontarle (prima che la cosa divenisse pubblica) che se dovesse riprenderlo lo farà in modo completamente diverso, cioè senza rinunciare a sé stessa. Anche in questo caso insomma la Nazzaro ci ha svelato qualcosa di molto più concreto rispetto al semplice gossip su una coppia molto chiacchierata di quest’edizione. Staremo a vedere a questo punto cosa succederà: Uomini e Donne inizia tra circa un mese e il tempo dei confronti si avvicina.