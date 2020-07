Antonella Elia lascia Pietro: le suppliche di lui non bastano

Antonella Elia e Pietro Delle Piane da Temptation Island 2020 escono separati. Il loro falò di confronto finale è abbastanza turbolento. La nota showgirl italiana si è seduta sul tronco di fronte a Filippo Bisciglia fortemente arrabbiata per il comportamento tenuto dal fidanzato nell’altro villaggio. Sono diversi i commenti negativi che i due si scambiano durante questo confronto. Tra battute e frecciatine, il falò non procede affatto bene. Sembra proprio che l’atteggiamento tenuto da Pietro nel villaggio dei fidanzati abbia davvero infastidito Antonella. Le dichiarazioni di quest’ultima, riguardanti l’ex fidanzato Fabiano, hanno invece mandato in tilt Delle Piane. Ma il confronto si accende quando Bisciglia fa rivedere a entrambi il percorso di Pietro. In particolare, la Elia ci tiene a far vedere al fidanzato il filmato che lo ritrae in compagnia di due tentatrici. Antonella è convinta che l’attore abbia baciato una delle single in questa circostanza. Dall’altra parte, seduto sul tronco, Pietro ride e cerca di giustificarsi, negando di aver baciato la tentatrice.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane si lasciano a Temptation Island 2020: falò di confronto molto acceso, le suppliche di lui non bastano

“Brutto po..o schifoso che non sei altro”, dichiara furiosa Antonella durante il falò di confronto con Pietro. La showgirl non riesce a credere alle parole dell’attore ed è certa del fatto che quest’ultimo abbia baciato una tentatrice. Delle Piane continua a negare il tutto, tanto da proporre addirittura alla Elia di sentire la versione della single in questione. Filippo cerca di mediare tra loro, mentre volano parole forti. Impossibile non notare la rabbia di Antonella durante questo falò di confronto. E mentre Pietro cerca di trovare le parole giuste per rassicurarla, la Elia è certa del fatto che lui non riesca a mantenere il controllo. E ammette che è proprio questo il motivo per cui non l’ha ancora sposato.

Temptation Island 2020, Antonella Elia lascia Pietro Delle Piane durante il falò di confronto

Quando Bisciglia fa la tanto attesa domanda finale, Antonella Elia decide di uscire da sola da Temptation Island e di chiudere la sua storia con Pietro. La showgirl non accetta il fatto che il fidanzato abbia fatto determinate dichiarazioni sul suo conto e che sia entrato nello sgabuzzino con le due tentatrici. Pietro non riesce a credere che Antonella possa mettere fine così alla loro relazione. Filippo comprende che in questo momento la Elia potrebbe aver semplicemente bisogno di tempo, ma Delle Piane non si arrende. Ma, purtroppo, Antonella Elia lascia Pietro: le suppliche di lui non bastano, che lascia da sola il reality!