Antonella Elia in lacrime: offese e insulti da parte del fidanzato Pietro

Momento di sconforto a Temptation Island per Antonella Elia. Nel corso della quinta puntata la soubrette ha dovuto assistere di nuovo agli insulti e alle gravi offese del fidanzato Pietro Delle Piane. L’attore ha continuato a denigrare la sua compagna nel villaggio delle tentatrici, incurante dei sentimenti e della sensibilità della soubrette. Pietro si è vantato di nuovo del fatto di avere un figlio, al contrario di Antonella che a 56 anni è single e senza eredi. Secondo Delle Piane la Elia è praticamente persa senza di lui perché non ha costruito nulla nella sua vita, lavorativamente e privatamente. A detta dell’interprete la showgirl finirà in una casa di riposo perché è stata sempre dispersiva e non è riuscita a concretizzare nulla di importante e definito. Parole che hanno ferito molto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, che non è riuscita a trattenere le lacrime. A consolarla l’amica e collega Manila Nazzaro, che ha consigliato ad Antonellina di non perdonare un uomo del genere e di gettare in mare l’anello di fidanzamento che la Elia ha ricevuto qualche mese fa.

Pietro Delle Piane e gli insulti ad Antonella Elia a Temptation Island

“Antonella è una comparsa nella sua vita, è sola. Se perde me è finita. A 56 anni è sola, io ho un figlio”, ha rimarcato Pietro Delle Piane parlando con una tentatrice di Temptation Island. “Quando c’è la luna piena, non sai che cosa faccio ad Antonella. Il suo problema è che quando mi vede crolla, come tutte le donne”, ha poi aggiunto l’attore. Tanta delusione da parte della Elia, che si è così sfogata con Filippo Bisciglia: “È come se Pietro volesse farmi del male. Dice delle cose da sbruffone. Mi dà l’idea che con questa ragazza, che ha baciato, ci stia provando davvero. Non l’ho mai denigrato in nessun modo. Lui, invece, è come se godesse nel denigrare le mie cose private. Rimarca cose che non dovrebbe perché se mi amava tanto da volermi sposare, adesso perché mi odia? Vedo un estraneo. Oggi ha detto che quando lo vedrò, crollerò. Proprio non mi conosce”.

La storia d’amore tra Pietro Delle Piane ed Antonella Elia

Pietro Delle Piane e Antonella Elia stanno insieme da circa un anno e mezzo. Si sono conosciuti grazie ad amici in comune e la loro storia è diventata subito importante. Una storia che ha retto anche alla lontananza forzata: la scorsa primavera la Elia ha partecipato al Grande Fratello Vip. Nel corso di una puntata del reality show Delle Piane non ha esitato a fare la proposta di matrimonio alla sua compagna. Dopo la fine del reality show i due hanno trascorso la quarantena insieme, diventando più complici e uniti. Pietro e Antonella hanno però scelto di partecipare a Temptation Island per capire meglio i loro sentimenti. Dopo le ultime esternazioni del 46enne il pubblico si è schierato compatto dalla parte della Elia.