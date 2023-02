La storia d’amore tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sembra essere ormai giunta al capolinea. Si parla ormai da circa un mese di una forte crisi che avrebbe colpito la coppia, che nel 2020 mise alla prova i sentimenti a Temptation Island Vip. A lanciare il gossip è stato Today lo scorso 30 gennaio, parlando di rottura definitiva. Oggi sembra che Manila voglia, ancora una volta, confermare che la relazione è finita definitivamente.

Dopo la frecciata sulle corna, la Nazzaro sembra non voler lasciare spazio ai dubbi sulla rottura con Amoruso nelle sue risposte su Instagram. Rispondendo ad alcune domande dei fan, Manila precisa innanzitutto di non aver mai sfruttato ciò che accade nella sua vita privata per portare popolarità ai suoi profili social. Dunque, questo spiegherebbe il motivo per cui l’ex Miss Italia non ha ancora confermato o smentito pubblicamente la fine della love story con l’ex calciatore.

“E chi nei giorni scorsi ha scritto a riguardo per quanto mi riguarda merita l’oblio”, scrive la Nazzaro senza girarci intorno. Probabilmente le accuse sono arrivate nel momento in cui a San Valentino, ha lasciato intendere in modo implicito che la relazione è giunta al capolinea, usando i social network. La conduttrice televisiva ci tiene a sottolineare di aver sudato troppo “per ogni singolo briciolo di felicità”.

Per questo Manila non metterebbe mai “in pasto la mia vita privata per due articoli”. Dà così un consiglio: “Se vivete di gossip, abbiate il buon senso di non inventare cose pur di aprire bocca e due follower in più”. La Nazzaro è certa che “tutto torna indietro, pure la cattiveria gratuita”. Nel frattempo, risponde anche a chi le chiede se ha in programma qualche viaggio.

“Sì, a Lourdes”, ironizza la Nazzaro, facendo intendere che la sua vita sta subendo vari contraccolpi, almeno di recente. Per questo, c’è chi le chiede se in questo periodo sente di essere felice. Al primo posto nella vita di Manila c’è la salute della sua famiglia, dei suoi amici e dei suoi due figli. Non solo, precisa che il lavoro le sta regalando “tante soddisfazioni”.

Detto ciò, la conduttrice – che ha preso di recente le difese di Milena Miconi, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 7 – ammette di non poter chiedere di più. “Ciò che è destinato a noi arriverà”, conclude. Nessun riferimento all’amore e in generale alla sua vita sentimentale, come se appunto ormai Lorenzo Amoruso fosse un ricordo.

Non si può pensare che Manila abbia dimenticato l’ex calciatore, con cui ha condiviso anni speciali e momenti di serenità. Ma la vita va avanti e quello che è davvero importante è che si sappia prima di tutto amare se stessi.