Milena Miconi crolla emotivamente al Grande Fratello Vip e l’amica Manila Nazzaro tuona contro il programma. Un attacco fuori dai denti quello dell’ex Miss Italia, che ben conosce le dinamica della Casa più spiata d’Italia avendovi preso parte nei mesi scorsi in qualità di concorrente. Ma si proceda con ordine: Milena, lungo la giornata di lunedì 20 febbraio, è stata attanagliata da un intenso momento no, sdraiandosi sul letto e iniziando a piangere. Immediatamente alcuni dei suoi compagni di avventura si sono accorti che stava soffrendo e si sono precipitati da lei per darle sostegno.

Così, in un amen, ecco che Edoardo Tavassi, Ivana Mrazova, Micol Incorvaia, Oriana Marzoli e Alberto De Pisis si sono stretti attorno all’attrice. Poco dopo sono giunti anche Luca Onestini e Nicole Murgia a rincuorata. La Miconi, a proposito del momento no, ha spiegato che a gettarla nello sconforto non c’è stato alcun fatto particolare. Semplicemente ha cominciato a piangere. Probabile che la mancanza dei suoi figli e del suo compagno inizi ad essere un forte peso da sopportare per l’ex star del bagaglino. Si ricorda inoltre che Milena, pochi giorni fa, ha saputo della morte del suo agente, vicenda per la quale ha lasciato momentaneamente la Casa.

Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro contro il reality

Ma perché Manila Nazzaro si è scagliata contro il reality show? Perché ritiene che il programma, piuttosto che dare spazio a certi inquilini, potrebbe riservarne un po’ a ad altri, ad esempio Milena, magari sorprendendola con una dolce sorpresa. “Milena ha ancora una volta un momento di sconforto e il GF Vip ancora non si decide a farle una sorpresa per aiutarla?”, si è chiesta l’ex Miss Italia in un ‘cinguettio’ scritto sul suo profilo Twitter. Quindi ha tuonato: “Sono due mesi che si spende per tutti. Ma si sa.. li dentro persone così non sono importanti per l’hype del programma. Meglio che taccio…”.

Milena ha ancora una volta un momento di sconforto e il #Gfvip ancora non si decide a farle una sorpresa per aiutarla? Sono due mesi che si spende per tutti. Ma si sa.. li dentro persone così non sono importanti per l’hype del programma. Meglio che taccio… — Manila Nazzaro (@Manilanazzaro) February 20, 2023

Parole dure quella di Manila, che indirettamente, ma nemmeno troppo, tirano di mezzo gli autori e i piani alti decisionali del Grande Fratello Vip, rei, a suo dire, di puntare soltanto su teatrini architettati ad hoc per un ritorno di visibilità (non serve un genio per capire a chi si rivolga quando nel momento in cui parla di “hype”). Nel suo sfogo, inoltre, si potrebbe anche leggere una critica retroattiva circa la sua esperienza all’interno del loft di Cinecittà.