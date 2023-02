AGGIORNAMENTO: Come prevedibile Milena Miconi ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip. Questo il comunicato ufficiale: “Milena Miconi lascia momentaneamente la Casa di Grande Fratello Vip per motivi personali”. Il “momentaneamente” spinge a pensare che l’attrice potrebbe rientrare nel gioco in un secondo momento.

Un risveglio particolarmente difficile per Milena Miconi. La concorrente del “Grande Fratello Vip 7” è stata informata dagli autori del programma di Canale Cinque della morte del suo storico manager Alessandro Lo Cascio. Al momento pare che l’attrice deciderà di abbandonare la sua avventura nella Casa. Manca l’ufficialità sul suo ritiro ma le parole della stessa Miconi spingono a credere che a breve ci sarà la comunicazione ufficiale del suo forfait. “Come faccio a stare qua dentro, non me la sento, non ce la faccio a reggere sta roba, non me la sento”, ha dichiarato l’interprete costernata e provata dalla perdita.

Milena Miconi verso il ritiro

Poco prima che venisse spiegato cosa fosse successo, si è respirata un’aria tesa in Casa, con continue censure da parte della regia alla diretta del Gf Vip. Censure che inizialmente hanno portato i telespettatori a chiedersi cosa stesse accadendo all’interno del reality. In molti hanno subito notato l’assenza di Milena, ipotizzando una possibile espulsione della concorrente (si è parlato nelle scorse ore di un presunto caso bestemmia che l’avrebbe coinvolta). E invece la sua mancanza è stata dettata da un altro motivo.

La 50enne a un certo punto è riapparsa nella dimora di Cinecittà, visibilmente scossa e provata dopo aver appreso la notizia della scomparsa del suo amico e agente Alessandro Lo Cascio. La Miconi non è riuscita a trattenere le lacrime ed è crollata emotivamente, ricevendo il conforto dei suoi compagni d’avventura.

Purtroppo il manager di Milena è venuto a mancare… Non si sa lei se resterà e agl l'altro concorrenti è stato comunicato in confessionale ma non possono parlare…???? Avere amici che la supportano in questo difficile momento ????#gintonic #GFVIP #GINTONIC #Gintonic #gfvip pic.twitter.com/GLR2GeTgpL — Michelle (@michelle_ginino) February 5, 2023

L’attrice, come poc’anzi accennato, sembra intenzionata ad abbandonare il reality per poter dare un ultimo addio al suo manager. L’ex gieffina Manila Nazzaro ha pubblicato un tweet in cui sprona la sua grande amica a proseguire il suo percorso e a dimostrare la sua forza proprio in onore del compianto amico.

Il precedente

Una situazione simile si è già verificata in passato. Ne fu protagonista Adriana Volpe. La conduttrice trentina, mentre era impegnata nella Casa più spiata d’Italia in qualità di concorrente, venne a sapere del decesso dell’allora suo suocero (all’epoca Adriana era sposa con l’imprenditore Roberto Parli, successivamente il matrimonio è naufragato). In quel frangente, l’ex volto de I Fatti Vostri decise di abbandonare la Casa più spiata d’Italia e di porre fine al suo percorso per stare vicina alla famiglia.