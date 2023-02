Da tempo oramai si mormora di una forte crisi tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. A lanciare l’indiscrezione bomba era stato “Today” lo scorso 30 gennaio. Il portale sarebbe entrato in contatto con alcune fonti anonime vicino alla coppia, che avrebbero spifferato di una “crisi insanabile” e di un’imminente rottura. I motivi che avrebbero portato a tali difficoltà non sono ancora noti, ma a quanto pare si tratterebbe di un “periodo complesso” per la Nazzaro. Fatto sta che, da allora, tutto tace. Nessuno dei diretti interessanti ha mai risposto alle voci circolate, senza smentire o confermare la presunta separazione. Tuttavia, alcuni post condivisi dall’ex vippona, durante la giornata di “San Valentino”, hanno fatto molto discutere. In molti si sono posti una sola domanda: Manila Nazzaro ha confermato implicitamente di essere single?

Ieri 14 febbraio era la festa degli innamorati e diverse coppie “vip” ne hanno approfittato per sfoggiare sui social il loro amore. Di nuovo, però, di Manila e Lorenzo nessuna traccia. Ma, in realtà, sono stati altri “indizi” ad aumentare i sospetti che attorniano la coppia. L’ ex Miss Italia ha pubblicato un’enigmatica foto su Instagram. Citando Frida Kahlo, infatti, ha scritto: “Innamorati di te, della vita e dopo di chi vuoi”. Ovviamente, i suoi seguaci hanno immediatamente pensato che si trattasse di una frecciatina nei confronti dell’ex calciatore. In effetti, lascia molto da pensare il post e, soprattutto, il giorno in particolare in cui la showgirl ha deciso di condividere tale pensiero. Ma, non è finita qui.

La conduttrice ha poi continuato a celebrare, a suo modo, “San Valentino” anche nelle storie Instagram. Dopo aver postato una foto insieme al figlio, la 45enne ha pubblicato uno scatto insieme all’amico Marzo Scorza con la seguente caption: “Ma oggi festeggio l’amore immenso dell’amicizia #sanvalentino”. Un altro palese riferimento alla supposta fine della sua storia. Manila, il 14 febbraio, ha deciso di celebrare 3 diverse forme di amore: l’amor proprio, quello sconfinato per i proprio figli e quello derivato dall’amicizia. A quanto pare, questi sarebbero gli unici amori presenti nella vita dell’ex gieffina al momento.

D’altro canto, Lorenzo ha preferito optare per il silenzio e non commentare in alcun modo la vicenda. In ogni caso, le mosse social della donna che gli è stata affianco per molti anno sembrano parlare chiaro: la storia tra i due pare proprio essere arrivata al capolinea. Insomma, non resta che attendere la conferma ufficiale di una rottura che appare ormai evidente.