Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sarebbero sul punto di lasciarsi. A lanciare l’indiscrezione bomba è stato nelle scorse ore Today, che sarebbe entrato in contatto con alcune fonti anonime vicino alla coppia, che avrebbero parlato in anteprima di una rottura sentimentale ormai dietro l’angolo e di una “crisi insanabile”.

Per il momento si tratta soltanto di una semplice voce, un rumor circolato online che non trova conferma da parte dei due diretti interessati. Tuttavia, in effettti, c’è un indizio in particolare che porta a pensare che i pettegolezzi potrebbero avere un fondo di realtà. Da ormai diverso tempo, infatti, i due sono spariti dai rispettivi social. Today, fra le altre cose, ha tenuto a fare notare che si sono notevolmente ridotte le trasferte di Amoruso a Roma (lui abita a Firenze) dove Manila Nazzaro vive da diverso tempo insieme ai due figli avuti dall’ex marito Francesco Cozza.

Se la notizia dovesse essere confermata (e potrebbe succedere a brevissimo) vorrebbe dire ovviamente che il tanto chiacchierato matrimonio che in molti si sarebbero aspettati da parte loro sarebbe saltato. Today, ad ogni modo, ha anche avuto la possibilità di anticipare quelli che sono i prossimi progetti di Manila Nazzaro, che dopo la fine burrascosa del suo rapporto lavorativo con RTL avrebbe altri importanti programmi.

Si dice infatti che la ex Miss Italia sia pronta ad imbarcarsi in una nuove avventure, sempre in radio, ma questa volta per conto della Rai. Anche Lorenzo Amoruso, dal canto suo, avrebbe qualche novità che però ancora non ha potuto confermare: si dice che l’imprenditore sarà uno dei prossimi naufraghi dell’Isola dei Famosi 2023, in partenza ad aprile.

Lorenzo Amoruso e quella proposta di matrimonio a Manila Nazzaro

I fan della coppia si aspettavano ormai da tempo di vedere Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso salire insieme sull’altare. Dopo l’esperienza fatta insieme a Temptation Island, dove avevano messo alla prova il loro amore, i due erano apparsi più innamorati che mai, a tal punto che l’ex calciatore si era dimostrato pronto a fare il grande passo.

In occasione del 43° compleanno della soubrette, Amoruso aveva regalato alla sua amata uno splendido anello di fidanzamento, che lei aveva fieramente sfoggiato su Instagram. Qualcosa, nel frattempo, si deve essere evidentemente rotto.